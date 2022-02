La spesa arriva a casa e sai già cosa cucinare: la rivoluzione di HelloFresh

Provate ad immaginare di non dover più andare a fare la spesa al supermercato, di non essere più costrette a pensare e ripensare a cosa preparare per cena e di non trovarvi più avanzi di cibo in frigorifero, ormai scaduto e da buttare. Provate ad immaginare di ricevere direttamente a casa un box contenente gli ingredienti già pesati e porzionati per tutta la famiglia, con tanto di ricette passo passo che vi illustrano come utilizzarli per preparare piatti sempre diversi e gustosi. Sembra un sogno, no? Eppure tutto questo è oggi possibile, grazie ad HelloFresh, il servizio di box ricette finalmente sbarcato anche in Italia! Parliamo di una vera e propria rivoluzione, di una novità che ha già conquistato moltissime persone e che vale la pena conoscere. Scopriamo allora insieme come funzionano i cosiddetti kit meal di HelloFresh.

HelloFresh: come funziona il servizio di box ricette a domicilio

HelloFresh è un servizio in abbonamento che permette di ricevere direttamente a casa dei box contenenti gli ingredienti e le ricette per preparare il pranzo o la cena per tutta la famiglia. Il funzionamento è molto semplice: basta andare sul sito ufficiale, indicare il numero di pasti settimanali che si desidera ricevere a casa e per quante persone, sottoscrivere l’abbonamento e scegliere, ogni settimana, le proprie ricette preferite. Fatto ciò, non rimane che aspettare di ricevere le box che contengono tutti gli ingredienti già porzionati e pesati e le relative istruzioni per preparare dei piatti gustosi e sani, sempre differenti.

Si tratta di un servizio in abbonamento come abbiamo detto, ma si è liberi di sospenderlo o di cancellarlo in qualsiasi momento, senza alcun vincolo.

Non sai cosa cucinare? Ci pensa HelloFresh!

Il bello di questo servizio è che permette di mettere in tavola per tutta la famiglia dei piatti sempre diversi ed originali. Gli chef di HelloFresh selezionano di settimana in settimana delle nuove ricette e gli abbonati non devono fare altro che scegliere quelle che preferiscono e che vogliono preparare. Dai piatti vegetariani a quelli della tradizione italiana, dalle ricette di altri Paesi ai manicaretti a ridotto contenuto di calorie: ce n’è per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Finalmente non ci si deve più preoccupare di trovare nuove idee e nemmeno di andare a fare la spesa: pensa a tutto HelloFresh e questo è un gran bel vantaggio.

Meno spreco e zero emissioni: il food delivery diventa sostenibile

HelloFresh piace così tanto anche perché consente di ridurre le emissioni di CO2 e di sposare una filosofia di vita più sostenibile. La compagnia infatti acquista le materie prime direttamente dai produttori locali italiani, proprio per accorciare la filiera ed ridurre il proprio impatto sull’ambiente. Non solo: HelloFresh è anche il primo servizio di food delivery ad emissioni zero, perché si impegna a compensare la CO2 prodotta con iniziative e progetti specifici come la salvaguardia delle foreste. Il packaging è inoltre ecologico e porzionando gli ingredienti si evitano anche gli sprechi alimentari. Una vera e propria rivoluzione insomma: un servizio destinato a prendere sempre più piede nel prossimo futuro.