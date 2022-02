Il nostro bacon è molliccio e insapore? Sicuramente stiamo sbagliando questo

Tutto quello che serve per un bacon bello croccante è la giusta cottura: in padella, in forno, al microonde, le mosse per non renderlo molliccio



Che cosa hanno in comune le uova strapazzate e i bocconcini di pollo, gli hamburger e le polpette di ceci, ma anche molto altro? Un ingrediente che non è nostro ma da molto è entrato nelle ricette di tutti i giorni: il bacon per alcune preparazioni è meglio della pancetta, per i suo sapore affumicato e intenso. Ma sappiamo come sfruttarlo al meglio nelle nostre ricette?

Partiamo dal bacon in padella, quello che usiamo ad esempio con gli hamburger. Uno degli errori più comuni è quello di tirare fuori le fettine dal frigorifero (perché devono essere sempre conservate lì) e metterle subito a soffriggere in padella.

Questa carne deve essere cucinata a temperatura ambiente, non fredda, ed è bene che ve lo ricordiate sempre. Così come dovete ricordarvi che la padella antiaderente oppure quella in acciaio che sono le due più indicate, non ha bisogno di essere scaldata prima.

Piazzate le fettine in padella, ma senza sovrapporle. Il bacon non ha bisogno di una cottura violenta ma costante. Ma soprattutto, più fette di bacon mettete insieme e meglio è: così i, fondo della padella sarà unto alla perfezione e quindi non rischiate che si bruci.

E quando il bacon in padella è pronto, come tenerlo in caldo aspettando di terminare la ricetta? Lasciate le fette in un piatto nel vostro forno, preriscaldato e poi spento. Poi sta a voi decidere come utilizzarlo per le vostre ricette.

Il nostro bacon è molliccio e insapore? Usiamo i forni

L’alternativa alla padella, per un risultato croccante e perfetto, esiste ma anche in questo caso l’errore è facile. Se usate il forno, non dovete pensare di piazzare le fette di bacon in una teglia senza preriscaldarlo.

Portatelo a 200° e intanto che aspettate che sia ben caldo, come vi abbiamo spiegato, tirate già fuori le fette di bacon dal frigo. Poi basterà rivestire una teglia con carta stagnola facendola arrivare bene fino ai bordi per tenere il grasso dentro.

Tutto quello che vi serve, è non avere fretta. In forno il bacon non cuoce in 5 minuti, ma in base allo spessore ne serviranno almeno 15 se non 20 per farlo diventare croccante al punto giusto.

E se al posto del forno volete utilizzare il microonde? Anche in questo caso serve una base: appoggiate le fettine di bacon su un piatto adatto al microonde. Ma alla base mettete carta assorbente, per evitare schizzi di grasso durante la cottura. Cuocete il bacon alla massima temperatura almeno per 5-6 minuti.