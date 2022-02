E’ stata la regina delle ricette insieme ad Antonella Clerici: ecco cosa fa oggi

E’ stata a lungo affianco nei programmi televisivi con Antonella Clerici. Oggi è lontana dalla tv. Ecco di chi stiamo parlando

Stiamo parlando di una persona che si è fatta conoscere al grande pubblico tramite “La prova del cuoco”. E’ uno dei volti che è rimasto a lungo nei cuori degli italiani, un volto simpatico e ironico che ora non si vede più in tv. Che fine ha fatto?

Stiamo parlando di Anna Moroni, nome d’arte di Anna Urbani. Il cognome è quello di suo marito. È stata uno dei volti simbolo de “La prova del cuoco”. A lungo è stata al fianco di Antonella Clerici ha regalato momenti di gioia al tutto il pubblico. Non solo simpatia ma anche competenza ai fornelli con ricette sempre ottime e gustose e alla portata di tutti.

Nel programma, Anna era considerata come una divinità anche perché nel programma provava a insegnare a cucinare ad Antonella Clerici. Non si trattava di un insegnamento normale, anzi Anna rendeva unico e divertente il momento con gag e piccoli consigli di cucina. Una volta andata via la Clerici, nel 2018, anche la Moroni decise di lasciare il programma.Un esperienza durata ben 6 anni, dal 2012 al 2018.

Ma cosa fa oggi la Moroni? Scopriamolo insieme.

Anna Moroni, cosa fa dopo “La prova del cuoco”

Dopo “La Prova del cuoco” Anna ha continuato a mantenere un rapporto ottimo con Antonella Clerici. E lo dimostrano i selfie pubblicati nei rispettivi profili. Ma cosa sappiamo della sua vita professionale e privata?

Secondo le informazioni che disponiamo grazie soprattutto al suo profilo Instagram che vanta ben 64,4 mila follower sappiamo che Anna ha continuato a lavorare nel mondo della TV per un bel po’. Per poi ritirarsi dal mondo televisivo e lanciarsi sui social.

Dopo l’esperienza a “la prova del cuoco”, la Moroni passa a Mediaset dove lavora al programma Ricette all’italiana insieme a Davide Mengacci. Un programma di nicchia che successivamente è stato chiuso.

La sua ultima apparizione televisiva è stata sempre di fianco ad Antonella Clerici. Si tratta del programma “è sempre mezzogiorno” che la Clerici conduce con maestria e con chef di alto profilo. Anna ha partecipato per una settimana alla scorsa edizione.

Come anticipato, Anna Moroni non è più in televisione ma si diverte sempre a donare consigli e ricette sul suo account Instagram dove mostra non solo la cucina ma anche il suo quotidiano e la sua vita.