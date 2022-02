Trucco primaverile per ventenni: nuance e sfumature da prediligere

Trucco primaverile per ventenni: via libera a colori e nuance che si ispirano alla natura. Ecco alcune idee make up per valorizzare il viso senza eccessi.

Manca poco più di un mese alla primavera. Si respira già nell’aria, con temperature più miti e piacevoli. I make up trend 2022 per la bella stagione sono già definiti: si ispirano ai colori della natura. Il trucco tenderà a ricreare bellissime fioriture sulla pelle, soprattutto agli angoli degli occhi.

Il trucco primaverile, soprattutto quello delle ventenni, si arricchisce di disegni preziosi, che richiamano alla mente un’atmosfera bucolica. Parola d’ordine: fantasia! I make up trend delle primavera 2022 danno pieno sfogo alla creatività.

Il viso diventa il “foglio bianco” sul quale disegnare gli elementi della natura. Ed ecco che, allora, si può disegnare persino un arcobaleno ai lati degli occhi, là dove solitamente si estende la riga dell’eyeliner.

Vediamo insieme quali sono i tratti distintivi di questo trucco primaverile, adatto non solo alle ventenni ma anche per tutte quelle over 40 che vogliono fare la differenza, con un tocco di allegria e positività.

Trucco primaverile per ventenni: no ai tratti grafici!

Con il cambiamento del ritmo delle stagioni anche il make up cambia ed evolve in nuove sfumature. In quasi due anni di pandemia di Covid-19, sicuramente il make up è stato penalizzato. La mascherina ha coperto i nostri volti per tanto tempo, impedendoci di sfoggiare il nostro sorriso migliore.

L’emergenza sanitaria, per fortuna, sta rientrando. Aspettiamo con trepidante attesa la primavera, per sfoggiare look più freschi sbarazzini. Gli spunti più belli per il make up primaverile 2022 arrivano dalle passerelle dell’alta moda.

La tendenza più comune è quelle di un make up più fresco e divertente realizzato con i disegni. Non c’è spazio per i tratti grafici e le sfumature smokey. Matite e ombretti vengono utilizzati a mo’ di pennarelli, per disegnare figure colorate ai lati di occhi, labbra e sopracciglia. Via libera a fiori, arcobaleni, rami di pesco, rondini e a molti altri simboli per eccellenza della primavera.

Per realizzare questo trucco vivace e dinamico ci si ispira, quindi, alla natura. Ma non solo: anche il mondo dei social offre tanti spunti interessanti. Alcuni disegni fatti ai lati degli occhi sembrano quasi delle emoticons uscite direttamente da Whatsapp. Cuori, smile e altri simboli sono perfetti per esprimere la gioia di vivere dei vent’anni.

Ma veniamo ora alle nuance più gettonate. Partendo dal presupposto che un make up di questo tipo è molto vivace, i colori migliori da utilizzare sono quelli più brillanti come il rosa, l’arancio, il giallo, il verde, l’azzurro e così via. Per realizzare i disegni, è preferibile utilizzare ombretti in crema, da stendere sapientemente con appositi pennelli.

Per il trucco labbra primaverile, le ventenni hanno l’imbarazzo delle scelta. Via libera ai gloss, per un sorriso più vivace. Ovviamente il risultato finale deve essere bello e armonico. Quindi, il consiglio è di abbinare il trucco labbra a quello degli occhi, quantomeno mantenendo una certa coerenza cromatica.

LEGGI ANCHE -> Makeup over 40: ecco come regalarsi uno sguardo più giovane!

Concludiamo infine con la manicure. Che si tratti di unghie naturali oppure ricostruite in gel, gli esperti di beauty consigliano di utilizzare smalti più accesi e brillanti. Le decorazioni sono sempre un must have per la manicure primaverile. Anche quest’anno le unghie si ricoprono di fiori, per una nail art da favola!

LEGGI ANCHE -> Verde e viola per il make up più vivace di sempre

Se stai già pensando al trucco migliore da sfoggiare in primavera, ora hai qualche spunto in più per stupire tutti ed essere irresistibile. Dai sfogo alla tua creatività, per un look bellissimo che sappia fare davvero la differenza.