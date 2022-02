Test del Comodino | Di cosa hai bisogno in questo momento della tua vita?

Quello che teniamo accanto al letto mentre dormiamo dice moltissimo di noi e il test del comodino è il modo migliore di scoprire qualcosa in più su di te!

I gesti che compiamo nella vita di tutti i giorni sono estremamente rappresentativi di ciò che proviamo, pensiamo e speriamo a livello inconscio.

Questo significa che i gesti quotidiani sono in grado di esprimere in maniera estremamente chiara il nostro inconscio a patto, ovviamente, di saper interpretare il loro significato.

A modo suo il comodino contiene tutti gli oggetti che rappresentano i pensieri che abbiamo più a cuore o quelli che riteniamo più importanti per la nostra vita diurna.

Ovviamente molti oggetti di uso assolutamente comuni, presenti probabilmente su ogni comodino del mondo, non sono stati inseriti in questo test. Niente cellulari, caricabatterie del cellulare e bicchieri d’acqua: analizziamo gli oggetti “speciali”.

Test del Comodino

Per eseguire questo test devi semplicemente scegliere l’oggetto che si trova attualmente sul tuo comodino. Puoi anche fare riferimento a un oggetto che per tanto tempo in passato ha trovato un posto accanto al tuo letto e che ti faceva molto piacere avere a portata di mano.

1 – La crema mani

La crema mani è un prodotto cosmetico di cui difficilmente si può fare a meno, soprattutto se svolgiamo molte attività stressanti per la pelle delle mani.

Il motivo per cui si mette di sera è che in questo modo la pelle ha tutto il tempo di assorbirla, senza che venga sprecata mentre si fanno altre attività.

Se questo è l’oggetto che comare sul tuo comodino significa che quello di cui hai davvero bisogno in questo periodo della tua vita è concentrarti su te stessa.

Hai bisogno di prenderti cura di te, dei tuoi bisogni e delle tue esigenze non solo fisiche, ma anche emotive e spirituali. Forse è il momento di rivedere le priorità della tua vita e, possibilmente, di metterti al primo posto.

2 – La cioccolata

La cioccolata è uno dei cibi più golosi e più appaganti che si possano mangiare. Si tratta di uno dei pochi “cibi della felicità”, in grado di stimolare nel nostro organismo la produzione di ossitocina (l’ormone che ci fa sentire felici).

Se hai sempre del cioccolato a portata di mano accanto al letto significa che in questo momento della tua vita hai bisogno di piacere. Senti la necessità di alleviare lo stress ma anche di sentirti appagata, soddisfatta e coccolata.

Forse stai correndo troppo in questo periodo, oppure non ti senti abbastanza felice dal punto di vista relazionale. È sicuramente arrivato il momento di concentrarsi di più sulla sfera sentimentale della tua vita. E se hai una relazione? È arrivato il momento di capire cosa non va e come renderla più appagante!

3 – Una foto che ami

In questo preciso momento storico è sempre più raro stampare le fotografie che amiamo. Di solito le teniamo nel cellulare, conservandole soltanto in formato digitale.

Se si decide di stampare una fotografia significa che si tratta di una fotografia significativa o a cui siamo particolarmente affezionate. Metterla addirittura accanto al letto vuol dire che è davvero importante.

Se hai una foto incorniciata sul tuo comodino significa che hai bisogno di sentire vicine le persone care e di rivivere i momenti felici della tua vita anche solo con uno sguardo.

Probabilmente stai affrontando un momento difficile e ti sei sentita un po’ sola nel passato recente e hai bisogno di avere il più possibile il sostegno emotivo delle persone che ti amano.

4 – La tazza della tisana della sera

Bere una tisana rilassante prima di andare a dormire è una di quelle classiche buone abitudini che tutte dovremmo adottare da una certa età in poi. Ci aiuta infatti a mantenere alto il livello di idratazione e a rilassare la mente e il corpo mentre ci prepariamo al riposo notturno.

Se hai l’abitudine di bere una tisana mentre sei a letto e prima di addormentarti è naturale che ci sia spesso una tazza sul tuo comodino.

In questo caso significa che in questo periodo hai davvero bisogno di relax, di rallentare e di prenderti i tuoi tempi. Forse hai preteso un po’ troppo da te stessa e ti sei assunta troppi impegni e troppe responsabilità.

Sappi che non potrai mantenere ancora a lungo questi ritmi: è il momento di delegare a qualcuno una parte dei tuoi compiti o, semplicemente, rinunciare ad alcuni di essi!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.