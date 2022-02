Emma Marrone, confessione in diretta: “L’ho fatto su whatsapp”

Emma Marrone, ospite di Verissimo, si lascia andare ad una confessione inedita ammettendo tutto: “L’ho fatto su whatsapp”.

Ospite di Verissimo, nella puntata trasmessa il 20 febbraio, Emma Marrone si è lasciata andare ad una confessione inedita che ha spiazzato sia il pubblico che Silvia Toffanin. La cantante salentina che sta vivendo un periodo professionale magico e che è reduce dalla splendida avventura vissuta sul palco del Festival di Sanremo 2022, ha parlato anche della propria vita privata.

Schietta e sincera come sempre, la cantante salentina si è raccotnata senza filtri parlando anche d’amore. Emma non ha mai nascosto di sognare un amore vero e importante con cui costruire una famiglia, ma nel salotto di Verissimo, aggiunge nuovi dettagli alle sue scelte.

Emma Marrone, le inedite confessioni a Verissimo: la reazione di Silvia Toffanin

Emma Marrone, ai microfoni di Silvia Toffanin per Verissimo, ha confessato di aver comprato casa a Roma e di averlo fatto su whatsapp. “Su WhatsApp ho fatto tutto: rendering, contratto, non avevo tempo.. era l’unico modo. Dopo 12 anni di sacrifici, ora ho finalmente una casa mia.. ci vorrà tempo per ultimarla però”, ha spiegato la cantante lasciando senza parole la Toffanin.

«Speriamo che si popoli la casa» commenta la Toffanin provando a strappare una confessione sul fidanzato, ma Emma risponde così «E.. speriamo. Vorrei che ci fosse qualcuno, vorrei dirti che mi sono fidanzata” risponde Emma che poi aggiunge – “Meglio soli che con chiunque”.

Emma, nel salotto di Verissimo, ha parlato anche del rapporto con le donne. Da sempre in prima fila per difendere i diritti femminili e aiutare le donne in difficoltà, a Sanremo, ha scelto di far dirigere l’orchestra all’amica Francesca Michielin portando un messaggio di sorellanza e di rispetto reciproco tra donne.

A tal proposito, ha detto: “Lo faccio tutti i giorni, non aspetto l’8 marzo. Nel resto dei giorni ci dimentichiamo di essere solidali con le donne. Nelle cose in cui credo mi lancio senza paracadute, senza calcolare il rischio. Parlo con un sacco di ragazze sui social: faccio spesso videochiamate e messaggi con persone che soffrono di anoressia, bulimia e quindi so che significa”.