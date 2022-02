Vitino da vespa, il segreto? 5 esercizi top da fare ogni giorno

Vitino da vespa: 5 esercizi fai da te per modellare la zona. Eseguiti correttamente ogni giorno, in abbinamento ad una dieta sana, danno risultati strepitosi in poco tempo.

Il corpo femminile ha forme e volumi assolutamente sexy ed irresistibili. Tra i simboli per eccellenza di sensualità c’è il girovita. Alcune donne ce l’hanno più pronunciato e cercano di perdere qualche centimetro seguendo la dieta giusta.

Altre, invece, sono più fortunate e hanno un girovita sottile. Ovviamente, a dei fianchi ben definiti, non può che abbinarsi un ventre piatto. La prova costume estiva mette in risalto pregi e difetti. Lo specchio non fa sconti a nessuno ed evidenza tutti gli inestetismi.

Tra quelli più comuni ci sono le maniglie dell’amore, espressione dolce e romantica per definire gli accumuli di grasso, i classici rotolini, che compaiono sui fianchi e la parte bassa dell’addome.

Ma possiamo fare molto, ogni giorno, per migliorare il nostro aspetto. Possiamo, per esempio, ridisegnare la nostra silhouette, seguendo una dieta sana e facendo dell’attività fisica quotidiana.

Se hai un girovita morbido e vorresti ridefinirlo, ecco 5 esercizi top. Eseguiti correttamente, ogni giorno, ti regaleranno il cosiddetto vitino da vespa. Cosa spetti allora? Scopri subito tutti i dettagli!

Vitino da vespa? 5 esercizi miracolosi per ottenerlo

Stufa dei chili di troppo e dei rotolini di grasso su pancia e fianchi? Sogni di avere un bel vitino da vespa? Tranquilla, è un obiettivo facilmente raggiungibile se ci metti impegno e costanza.

Il primo passo che devi fare è seguire una dieta sana, appositamente studiata per eliminare il grasso localizzato. Ad essa, devi abbinare una buona dose di attività fisica. Non devi per forza andare in palestra! Puoi avere ottimi risultati con la ginnastica fai da te. Ecco 5 esercizi superlativi per ottenere un vitino da vespa in poco tempo e con sforzi minimi. Analizziamoli insieme, uno per uno.

Plank – mettiti a pancia in giù, appoggiata sui gomiti e sulle punte dei piedi. Tutto il corpo deve essere dritto e ben allineato. Cerca di mantenere questa posizione per qualche secondo. Ripeti questo esercizio più volte durante l’allenamento. Siccome consiste in una prova di resistenza, aumenta la serie e la durata in modo graduale; Plank con ginocchio al petto – la posizione di partenza è esattamente quella descritta nell’esercizio precedente. La differenza, però, sta nel fatto che, restando ferma, devi imitare il movimento che faresti per correre o per salire le scale. Per riuscirci, porta le ginocchia verso i gomiti. Questo esercizio è perfetto per tonificare l’addome e snellire i fianchi; Torsione del tronco – resta in piedi e stendi tutta la fascia laterale del corpo, come se volessi afferrare qualcosa che si trova molto in alto. In pratica si tratta di fare degli stiramenti, su entrambi i lati del tronco. Questo esercizio ti aiuterà a scolpire i fianchi, fino ad ottenere un vitino da vespa. Un consiglio: eseguilo ogni giorno, ogni volta che hai un po’ di tempo libero; Ginocchia ai gomiti – resta in piedi, con le mani dietro la testa e le gambe leggermente divaricate. Porta il ginocchio sinistro al gomito sinistro e quello destro al gomito dello stesso lato. Devi eseguire l’esercizio alternando i lati; ti aiuterà a rinforzare gli addominali e a sciogliere gli accumuli di grasso localizzato; Saltare – è un esercizio semplice ma fondamentale per bruciare i grassi. Eseguilo mantenendo una postura corretta, cioè con la schiena dritta e le ginocchia leggermente piegate quando torni a terra.

A questi esercizi formidabili, devi abbinare alcune buone abitudini. La prima: cerca di bere di più, almeno due litri di acqua al giorno. L’acqua non scioglie il grasso, però aiuta ad attenuare la fame, restituendoti un senso di sazietà.

Utilizza una crema specifica per ridurre gli accumuli di grasso localizzato. Per potenziarne i benefici, applicala sulla zona interessata, massaggiando delicatamente con movimenti circolari.

Segui tutti questi consigli ed avrai un bellissimo vitino da vespa. L’estate è ancora lontana e hai tutto il tempo necessario per rimetterti in forma!