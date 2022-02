È stata una amatissima velina di Striscia la Notizia dalla fine degli anni Ottanta ai primi anni Novanta. Ecco com’è oggi.

È stata una delle prime veline di Striscia la Notizia, molto amata per i suoi bellissimi capelli rossi e ricci. Ecco com’è oggi.

Stiamo parlando della bella Simonetta Pravettoni, una delle prime veline del tg satirico Striscia la Notizia, che abbiamo visto sullo schermo dal 1989 al 1992.

In coppia con Terry Sassa ha incantato milioni di spettatori con il suo fisico perfetto e i suoi bellissimi capelli ricci, per i quali era ammiratissima dal pubblico femminile.

Dopo il noto programma satirico prodotto da Antonio Ricci, l’abbiamo vista nel programma Odiens ed è apparsa anche a Paperissima. Nonostante il grandissimo successo raggiunto nei primi anni Novanta, Simonetta ha poi deciso di allontanarsi pian piano dal mondo glitterato della televisione, a causa di varie vicissitudini e scelte di vita personali.

È stata una velina di Striscia la Notizia: ecco com’è oggi

Dopo aver assaporato le gioie della notorietà, Simonetta ha deciso di cambiare radicalmente vita. Si è infatti sposata ed è diventata mamma. La famiglia è diventata velocemente il fulcro della sua vita, e Simonetta non potrebbe sentirsi più appagata a felice.

Nonostante l’allontanamento dal piccolo schermo, la Pravettoni ha sviluppato una forte passione per l’ecologia e la promozione di uno stile di vita sano e salutare.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne: che fine ha fatto Ennio, l’ex di Gemma Galgani? Eccolo oggi

Proprio per via di questa sua forte passione, la Pravettoni ha infatti aperto un blog personale, chiamato Semplicemente Bene!, dove ogni tanto inserisce qualche consiglio su come vivere in modo sano ed equilibrato. Lo fa attraverso la condivisione di ricette salutari a basso contenuto di grassi e diversi tipi di allenamento da fare a casa o in palestra.