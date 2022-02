Scegli una maschera del teatro cinese per scoprire la tua peggiore qualità

Il test della peggiore qualità ci dirà qual è il tuo tratto negativo più dominante. Non sei curioso di conoscerlo? (Spoiler: noi sì, assolutamente!).

Ehi, non prendertela troppo a male: tutti abbiamo dei lati negativi anche se facciamo assolutamente finta di no.

(Sì, anche tua mamma, la tua fidanzata e tua nonna hanno dei lati negativi: non fare quella faccia sconvolta!).

Oggi abbiamo deciso di cercare di svelare i lati peggiori di ognuno di noi grazie ad un test della personalità veramente molto semplice.

Sei pronto a scoprire che cosa manda veramente in confusione o fa arrabbiare gli altri visto che lo fai… praticamente sempre?

Test della peggiore qualità: scopriamo il tuo difetto più orribile grazie a questo test della personalità

Avresti mai pensato che le antiche maschere del teatro d’opera cinese ti sarebbero mai venute in aiuto?

Probabilmente la risposta è no (ma non si sa mai; magari sei un’appassionato di teatro orientale, noi non possiamo di certo saperlo!).

Che ti piaccia l’opera o che ti piaccia la Cina o che ti piacciano (o no) entrambi questi due elementi, abbiamo preparato comunque un test della personalità che li coinvolge entrambi.

Il test della peggiore qualità, infatti, ci aiuterà a capire qual è il tuo tratto caratteriale più insopportabile grazie a queste quattro maschere.

Come vedi nella grafica qui sopra, hai quattro opzioni tra cui scegliere: fatti guidare dalla tua vanità e dicci quale indosseresti. Sei pronto a scoprire la tua peggiore qualità?

maschera numero uno: abbiamo solo una parola per te. No, dai, scherziamo: il test della peggiore qualità ti dirà qual è la tua in più di una parola!

Partiamo da questa parola, però: invidia. La tua scelta ha evidenziato una tua leggera (si fa per dire) tendenza ad essere sempre invidioso e geloso degli altri.

Non puoi fare a meno di riempirti la bocca di critiche (più o meno costruttive, con accento sul meno) e commenti decisamente poco carini sugli altri.

Sei una persona che ha uno spiccato senso critico e che, a forza di esercitarlo, è finita per passare dalla parte del torto.

Agli occhi degli altri sei sempre e solo invidioso, poco obiettivo e decisamente giudicante: che peccato!

maschera numero due : la seconda maschera, nel nostro test delle peggiori qualità, ci parla di un tratto caratteriale veramente molto poco simpatico.

Sei avido ! Ehi, attenzione: questo non vuol dire che tu sia avaro (anche se possiamo dire che forse sei anche un poco avaro, dai).

In realtà sei una persona che non ha mai abbastanza… di tutto! Relazioni, persone, sentimenti, cose: per te è importante avere tutto e sempre in grandissime quantità!

Sei una persona totalmente presa dal bisogno di accumulare (ed accumulare ed accumulare), che non ti preoccupi mai di quello che gli altri potrebbero avere da dire a riguardo. (E ne hanno, non preoccuparti).

Sei sicuro di non aver esagerato, in più di una occasione, tanto da rendere gli altri veramente suscettibili al tuo patologico bisogno di accumulare?

Sei una persona che non si fa assolutamente problemi con i sentimenti, anzi! Hai deciso che non hai nessuna voglia di impegnarti, sotto nessun punto di vista, emotivamente.

Gli amici? Sono quelli che hai da sempre, perché non ti sforzi di farne di nuovi; anzi, quando gli amici cominciano a dare segnali di problemi, ti allontani senza fare troppo clamore. Non vuoi avere a che fare con altri sentimenti!

L’amore neanche a parlarne: chi vuole avere una relazione con te deve fare tutto praticamente da solo. In famiglia nessuno può dire che tu non voglia bene agli altri ma sei decisamente poco propositivo ed interessato. Insomma, sei capace di avere veramente un approccio neutro alle relazioni, cosa che mette gli altri sempre in difficoltà!

maschera numero quattro: ehm, sei proprio sicuro di non sapere quale sia la tua peggiore qualità?

Va bene, te lo diciamo: sei estremamente (ma proprio estremamente) vanitoso! Abituato come sei a stare sempre al centro dell’attenzione, fai di tutto per conquistarti le luci della ribalta.

Parli ad alta voce, ridi sguaiatamente e ti fai prendere da una vera e propria smania di protagonismo per stare sempre al centro dell’attenzione.

Tutto ciò deriva da una tua sola “qualità”: sei estremamente vanitoso e convinto di fare la differenza nel mondo per il solo fatto che esisti.

(Ehi, probabilmente è così ma devi valutare che questa ultima frase è uguale per tutti: siamo tutti unici ed insostituibili!).

Le persone che ti vogliono bene convivono da anni con la tua ricerca di attenzioni: alcuni la ignorano e altri non la sopportano proprio!

