Ecco chi è il segno zodiacale più raro tra i dodici segni dello zodiaco

7,8 miliardi di esseri umani popolano la terra, ognuno appartiene ad uno dei 12 segni zodiacali, un segno è molto meno popolato.

Gli astri ci svelano una curiosità che riguarda i segni zodiacali ovvero che che ci sono segni molto più popolati di altri quindi più comuni e un segno che è particolarmente carente quindi definito raro e ci spiegano anche lo strano motivo all’origine di questo fenomeno.

Gli abitanti della terra non sono distribuiti equamente nello zodiaco. Ci sono segni più comuni di altri. Se spesso ti capita di essere circondato sempre dallo stesso segno non è un caso. Ti accade questo perché evidentemente quei segni sono più numerosi. Per esempio potresti conoscere molti Toro ma pochi Scorpione e Acquario.

Qual è il segno più raro dello zodiaco?

Statisticamente sembrerebbe che in estate ci siano più nascite rispetto all’autunno.

Fino agli anni del dopoguerra, l’autunno era carente di nascite, di conseguenza lo erano anche i segni astrologici appartenenti a questo periodo. Segni quali Bilancia , Scorpione e Sagittario erano quindi meno comuni. Questa tendenza si è invertita negli ultimi 30 anni e Bilancia, Scorpione o Sagittario hanno rinfoltito di partecipanti lo zodiaco.

Il picco di nascita si è spostato dall’estate all’autunno. Ad oggi il mese che conta più nascite nel mondo è Ottobre, seguito da Gennaio e Agosto.

I segni dell’inverno sono quelli attualmente più rari. Tra i segni meno popolati troviamo Acquario, Pesci e Ariete.

L’ Acquario è il segno più raro di tutti, forse perché oltre ad essere un mese invernale è anche il mese più corto dell’anno.

Com’è il nativo dell’Acquario?

Questo segno è raro in tutti i sensi perché è tra i segni più stravaganti e particolari che ci siano. Oltre ad essere molto indipendente e a non accettare nessuna forma di coercizione, imposizione o ordine, questo segno molto legato alla libertà è anche estremamente sensibile e fragile. Sebbene sia molto paziente e comprensivo si sente molto ferito quando gli altri non fanno lo stesso per lui e non si sforzano di capirlo.

Questo segno mostra spesso di aver bisogno di solitudine e chi lo conosce sa che il suo equilibrio è molto fragile, diciamo piuttosto instabile.

In amore l’Acquario è devoto e da tanto ma tende a scappare in caso di incomprensioni frequenti.

Ti ricordiamo che l’astrologia è una pseudo scienza e le sue previsioni non si basano su fatti scientifici. Sentiti libero di credere o meno a queste previsioni.