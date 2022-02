Sappi che questi segni zodiacali portano sempre una maschera

Che tu conosca uno dei segni zodiacali che portano sempre una maschera in volto? Scopriamo subito chi sono: meglio saperlo prima, no?

E no, non parliamo della mascherina per proteggersi dal COVID-19, utilissima e necessaria da due anni a questa parte!

Ci sono delle persone che non possono fare a meno di nascondersi sempre dietro una maschera. Non ti è mai capitato di incontrare qualcuno sempre allegro e sorridente, carino e gentile con tutti e scoprire poi, solo dopo tanti anni, che in realtà covava tanto rancore e risentimento sotto “la brace”?

Che la risposta alla domanda qui sopra sia no o sì, poco importa: è sempre meglio sapere quali sono le persone che indossano sempre una maschera, non trovi?

Quale modo migliore, quindi, di chiedere a stelle e pianeti se hanno una classifica fatta appositamente per questa situazione? (Spoiler: la hanno).

I segni zodiacali che portano sempre una maschera: scopri chi c’è nella classifica di oggi dell’oroscopo

Sappiamo benissimo che non tutte le persone che incontriamo, nella vita, sono pure e genuine come ce le aspetteremmo.

A volte, purtroppo per noi e per loro, ci capita di incontrare sulla nostra strada delle persone che… beh, portano proprio una maschera!

Capiamoci: tutti, nella vita, mettiamo una maschera quando la situazione lo richiede. Magari a lavoro, quando facciamo buon viso a cattivo gioco oppure quando il nostro migliore amico si fidanza con una persona che proprio non ci piace.

Anche se non è bello indossare una maschera, capita a tutti e quindi non vogliamo (per forza) giudicare chi ne ha una indosso. Certo, questo a meno che non si tratti di uno di quei segni zodiacali che indossano sempre una maschera!

Proprio questo è il caso della classifica dell’oroscopo di oggi: sei pronto a scoprire chi sono questi segni zodiacali?

Ariete: quinto posto

Ebbene sì, cari Ariete, vi siete guadagnati anche voi un posto nella classifica dei segni zodiacali che indossano sempre una maschera.

Anche se siete persone a cui piace particolarmente tagliare i panni addosso agli altri, nessuno sa quanto potete essere giudicanti (ed un poco pettegoli, diciamoci la verità).

Agli Ariete, infatti, capita di indossare una maschera veramente molto pesante: quella della socialità. Gli Ariete si sforzano in ogni maniera di essere i più simpatici e divertenti di tutta la compagnia. Non è una sorpresa che sul volto portino una maschera!

LEGGI ANCHE –> Fai attenzione a questi segni zodiacali: tradiscono sempre le amicizie

Aquario: quarto posto

I nati sotto il segno dell’Aquario sono persone che non possono veramente fare a meno di indossare una maschera ed anche veramente complicata!

Gli Aquario non sono persone false o che si nascondono dietro un dito, questo è certo. Sfortunatamente per gli Aquario, la maschera che indossano sempre è quella dello “stare bene“.

Gli Aquario sono sempre pronti a dare una mano e ad impegnarsi per gli altri ma sono tragicamente incapaci di chiedere aiuto per sé stessi.

Anzi! Se qualcuno glielo offre lo rifiutano prontamente, anche se stanno per affogare sommersi dai problemi. Cari Aquario, a chi volete darla a bere? Si vede che siete in difficoltà, accettate gli aiuti!

Leone: terzo posto

Ebbene sì, anche i Leone indossano una maschera e di certo non una maschera da poco!

Ai Leone, infatti, piace portare la maschera del “successo“: ehi, attenzione, questo non vuol dire che i Leone non siano persone particolarmente di successo, anzi!

Ai Leone piace più di tutto inorgoglirsi dei propri successi e non fanno altro che parlarne.

Questo va bene (fino ad un certo punto) ma quando non ci sono successi o si passa un periodo un poco complicato? Ecco che la maschera del Leone inizia a pesare: senza i loro traguardi si sentono meno di zero ed iniziano ad innervosirsi, ad ingigantire la realtà oppure a fare finta di essere veramente disinvolti quando in realtà… non lo sono per niente!

LEGGI ANCHE –> Non li vedrete mai piangere: sono i segni zodiacali dal cuore di pietra

Gemelli: secondo posto

Cari Gemelli, sapevate benissimo che vi sareste ritrovati ai primi posti della classifica di oggi: non potete farci niente se indossate una maschera.

Ai Gemelli, infatti, non manca una certa intelligenza emotiva che li porta a rifuggire con vero terrore tutti i sentimenti.

Ci dispiace dirvelo, cari Gemelli, ma è proprio così: la maschera che portate è quella dell’indifferenza anche se sappiamo benissimo che non siete indifferenti proprio per niente!

Ai Gemelli piace fingere che i sentimenti non esistano e che stiano benissimo senza nessuno vicino.

Peccato, però, che la maschera dei Gemelli va spesso in pezzi sotto la gelosia o il crepacuore che gli procurano certe delusioni sentimentali.

Cari Gemelli, ma non sarebbe meglio posare la maschera e far vedere a tutti che siete persone con dei sentimenti?

LEGGI ANCHE –> Meglio conoscerli subito: ecco i segni zodiacali più tossici di tutto l’oroscopo. Non è che ci sei anche tu?

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che portano una maschera

Che lo facciano per bontà d’animo, per loro tornaconto personale o semplicemente perché non hanno voglia di affrontare la realtà, una cosa è certa.

La Bilancia è il segno zodiacale che più in assoluto indossa una maschera, tutti i giorni della sua vita!

Pensateci bene: siete sicuri di sapere veramente che cosa prova una Bilancia?

Ai nati sotto questo segno è praticamente impossibile “scucire” qualcosa: sono sempre doppiogiochisti fino in fondo e indossano sempre (ma sempre sempre) una maschera sul volto. Chissà quali sono i loro veri sentimenti dietro questo “muro” di protezione?

La Bilancia, infatti, indossa spesso una maschera per due motivazioni principali. La prima è che la Bilancia vuole sempre sentirsi un passo in avanti rispetto agli altri ed anche che, nonostante a volte abbia delle antipatie, alla Bilancia piace piacere: deve risultare simpatica a tutti! La seconda motivazione per la quale la Bilancia indossa sempre una maschera è legata al proteggere i propri sentimenti: alla Bilancia sembra che non indossando una maschera c’è il rischio che qualcuno li giudichi per quello che sono!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.