Trucco labbra per ringiovanire: astuzie per chi ha superato gli “anta”

Trucco labbra per ringiovanire: consigli, astuzie e strategie per un viso più fresco e disteso, superata la fatidica soglia degli “anta”. E tu come trucchi le labbra? Sicura di non commettere errori?

Un sorriso sano e curato è simbolo per eccellenza di bellezza e femminilità. Ovviamente è ancora più bello se incorniciato da labbra piene e definite. Avere una bocca carnosa è il desiderio di quasi tutte le donne. Alcune sono più fortunate di altre e hanno delle belle labbra anche al naturale.

Tutte la altre, invece, non devono disperare. Il trucco giusto, infatti, può fare miracoli, nascondendo temporaneamente alcune imperfezioni. Ma, comunque, il tempo scorre inesorabilmente per tutte e lascia i suoi segni sul viso. Già dopo i 40 anni la pelle tende ed assottigliarsi. E si secca anche più facilmente! A pagare un prezzo altissimo sono soprattutto le labbra, che perdono volume e consistenza.

Sicuramente fare un buon contouring labbra aiuta a ridefinirle. Ma ci sono anche altre strategie da mettere in campo per un sorriso al top e un viso più fresco e rilassato dopo gli “anta”. L’obiettivo è ringiovanire con il trucco labbra!

Ecco una mini-guida per riuscirci al meglio, in pochi step. Se hai più di 40 anni, leggi con attenzione e, magari, correggi qualche cattiva abitudine in fatto di trucco.

Trucco labbra per ringiovanire: piccoli escamotage!

Ogni donna ha il suo modo di realizzare il make up. Spesso, però, si commettono degli errori grossolani, a partire dalle labbra. Truccarle nel modo giusto è un rituale lento di bellezza: bisogna selezionare i prodotti più adatti al tipo di pelle, le nuance che meglio valorizzano il sorriso e così via.

Non dobbiamo dimenticare che il trucco labbra segue anche la stagionalità. Quindi, la prima regola è diversificare i colori di matite, rossetti, tinte labbra e gloss in base al periodo. In inverno, vanno di moda le tonalità più scure con finish matt. Con l’inizio della primavera, invece, è tutto un pullulare di colori vivaci e brillanti.

Ma il trucco labbra cambia anche in base all’età. Dopo i 40 anni bisogna utilizzare con maggiore astuzia rossetti e gloss. Per i primi, il consiglio è di non eccedere con la quantità. Meglio fare un’unica applicazione, ovviamente dopo aver idratato le labbra, almeno 10-15 minuti prima di fare il trucco.

Anche i colori vanno scelti con grande cura. Per ringiovanire con il trucco labbra, cerca di evitare i colori troppo scuri, soprattutto se hai una pelle olivastra, perché non ti donano. Invece ti sta benissimo il rossetto rosso, un must have per tutte le età. Parliamo di un rossetto molto versatile, che si abbina bene con ogni tipo di outfit, da quelli più casual a quelli più ricercati delle occasioni speciali.

Ecco un altro consiglio prezioso da tenere a mente. Sappi che il ringiovanimento è assicurato stendendo sulle labbra uno strato sottile di rossetto lucido. Per un sorriso più sbarazzino dopo gli “anta”, scegline uno nei toni del rosa, pesca o nude. Sono i tre colori pastello più gettonati per il trucco labbra primaverile di quest’anno.

Se ti piacciono i colori più brillanti e vivaci, non avere paura di osare un po’ di più con la scelta del rossetto. Via libera ai colori più intensi, a patto però che la lipliner non sia mai più scura del rossetto. Inoltre, quest’ultimo, non dovrebbe mai essere troppo opaco o perlato.

Come spesso diciamo, è la somma che fa il totale. Alla base di un make up ben fatto, c’è la cura di ogni dettaglio. Oltre alle labbra, anche gli occhi sono protagonisti indiscussi. Il make up giusto può ingrandirli e dare più intensità allo sguardo.

Le over 40 e 50 non dovrebbero mai aver paura dei colori: il rosa chiaro e il blu navy sono perfetti per valorizzare le pelli mature. Infine, concludiamo con le sopracciglia: per uniformarle, usa una matita di un colore molto vicino a quello naturale dei peli, per evitare l’orribile effetto finto.

Ci pare che così possa bastare! Ora sai quali sono i piccoli escamotage per ringiovanire con il trucco labbra (e non solo). Fai sempre in tempo a correggere, eventualmente, qualche cattiva abitudine.