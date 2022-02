Cosa è necessario per sopravvivere? Scopri cosa cambiare al più presto

By

Osserva l’immagine del test di oggi e dimmi cosa pensi che sia più importante per sopravvivere. La tua risposta rivela cosa devi cambiare nella tua vita.

Sappiamo che le nostre abitudini, percezioni, il modo in cui vediamo le cose, o le nostre azioni quotidiane rivelano la nostra personalità. Tutto ciò che manifestiamo è lo specchio di ciò che è dentro di noi. Questo test ti aiuterà a capire cosa devi assolutamente cambiare nella tua vita per essere felice.

Il test di oggi ti spingerà a fare un ragionamento e attraverso questo ragionamento cercheremo di capire chi siamo veramente e di cosa abbiamo bisogno per sentirci appagati e felici. Mettendo in relazione i nostri bisogni al nostro modo di pensare e otterremo le risposte di cui abbiamo bisogno.

Test: dimmi di cosa abbiamo bisogno per sopravvivere e ti dirò cosa devi cambiare nella tua vita

Questo semplice test di intuizione cercherà di analizzare il tuo ragionamento logico per comprendere di cosa hai bisogno per essere felice. Fare il test è semplicissimo. devi solo rispondere ad una domanda, quindi fare una scelta. Ecco la domanda: Quale sistema del corpo credi sia più importante per sopravvivere?

Scegli una delle opzioni elencate nell’immagine. Tutti i nostri organi lavorano per garantire le nostre funzioni vitali. Ognuno di noi è convinto che alcune funzioni siano più necessarie di altre. Non cercare la spiegazione razionale, affidati solo al tuo istinto perdare una risposta.

Soluzioni del test

Se pensi che per restare in vita è necessario avere:

1. Delle ossa sane

Se hai scelto lo scheletro, significa che nella tua vita hai bisogno di tanta stabilità. Sia a livello sentimentale che finanziario la stabilità è ciò che ti sostiene. Sei una persona che pensa troppo al dovere, alle cose da fare, alle scadenze e non ti godi la vita, i momenti, le persone. Dovresti essere più spontaneo e flessibile e se qualcosa non si può cambiare accettalo e basta.

Ciò che ti servirebbe in questo momento è un tantino di improvvisazione. Aggiungi questo piccolo tocco alla tua serietà e vedrai che starai meglio.

2. Muscoli forti

Se hai scelto i muscoli significa che sei una persona che ha bisogno di sentirsi forte ed invincibile. Una una personalità potente, lavori duro e ottieni il successo. Lo sforzo ti ripaga sempre.

Nella tua vita dovresti apportare più spazio ai sentimenti. Non hai molto tempo per le relazioni e i rapporti interpersonali, lavori molto e corri sempre ma ricorda che il cuore è un rifugio sicuro, lì nessuno può farti del male. Riconnettiti con la famiglia, con i tuoi amici e vedrai che tutto andrà meglio.

3. Un buon sistema circolatorio

Se hai scelto il sistema circolatorio significa che il motore della tua vita è il cuore. I sentimenti, l’amore, la passione, la famiglia occupano il primo posto.

Il vero cambiamento che dovresti importi è quello di dare priorità a te stesso. Sei talmente ossessionato dal far star bene gli altri che dimentichi di far star bene te stesso. Prova ad amarti di più, coccolati e concediti delle soddisfazioni.

4. Un valido sistema nervoso

Se hai scelto il sistema nervoso significa che sei una persona molto analitica. Ti fai guidare dal cervello e dalla ragione, sei intelligente, astuta, curiosa e lungimirante. Hai una mentalità aperta e progressista. Se le cose prendono una direzione inaspettata diventi pessimista.

Il cambiamento del quale hai bisogno è quello di imparare a gestire i tuoi pensieri. Guida tu i tuoi pensieri, scegli in quale direzione mandare la tua testa, pensa alle soluzioni invece che ai problemi, focalizzati sulle cose di cui essere grata piuttosto che su ciò che non è come vuoi.

5. Un buon apparato digerente

Se hai scelto il sistema digestivo significa che ti piace prenderti cura di te stesso. Conduci una vita sana, equilibrata ma non rinunci ai piaceri della vita. Le tue emozioni passano dal tuo stomaco e lui a inviarti ii primi segnali quando qualcosa non va. Sei troppo focalizzata su te stessa. Dovresti essere meno egocentrica.

Il cambiamento necessario per te è quello di ascoltare di più gli altri e apprendere da loro e dalle loro esperienze. Aprirti al mondo che ti circonda ti offrirà molti nuovi orizzonti che non avevi mai considerato.18