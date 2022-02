Quante persone vorrebbero che vi lasciaste? Scoprilo con questo test!

Credi di essere pronta per il test della gelosia della (tua) coppia? Oggi cerchiamo di scoprire quante persone vorrebbero che vi lasciaste!

Quando due persone si mettono insieme, lo sappiamo bene, ci sono un numero imprecisato di altri “attori” che desiderano la fine della relazione.

Non vogliamo dire che tutte le persone che vi conoscono tifano perché voi due vi lasciate, questo no, ma sicuramente che esistono delle persone che sarebbero più contente se foste entrambi single.

Magari si tratta di quella amica del tuo partner che, quando ti è stata presentata, non ha potuto fare a meno di nascondere il suo fastidio. Magari ancora, invece, è proprio il tuo migliore amico che fa buon viso a cattivo gioco ma che, sotto sotto, spera che tu ed il tuo fidanzato vi lasciate il prima possibile per poterci provare con te.

Che ne dici: pensi che sia ora di scoprire se c’è qualcuno che vuole che vi lasciate?

Test della gelosia della coppia: scopri quante persone vorrebbero che tu ed il tuo fidanzato vi lasciaste

Ebbene sì, anche se fai finta che non esistano, ci sono numerose persone che desiderano fortemente che la tua coppia… scoppi!

Anche se queste persone si nascondono dietro una maschera ed appaiono come i vostri primi tifosi, possiamo assicurarvi che tramano nell’ombra.

Ok, va bene, forse tramare nell’ombra è troppo: non è che le persone si mettono ad ordire piani per farti lasciare con il tuo partner!

Possiamo assicurarti, però, che per ogni coppia felice ci sono almeno un tot di persone che non vedono l’ora che questa coppia si lasci. Un poco perché trovano antipatico uno dei due nella coppia, un poco perché hanno delle mire su uno dei due e un poco… per pura e semplice cattiveria!

Oggi, con il test della gelosia della coppia, stabiliremo quante sono le persone che sognano che tu ed il tuo partner vi lasciate. Che ne dici, sei pronta a scoprirlo?

Bene, allora devi solo scegliere uno dei fiori che vedi qui sopra: qui sotto trovi tutti i responsi!

il “dente di leone” o soffione: hai pensato bene di scegliere il dente di leone, quello che quando ci soffi sopra si perde nel vento?

Allora c’è, con ogni probabilità, una buona percentuale di persone che spera che il vostro rapporto si dissolva al vento!

Ebbene sì, il soffione potrebbe rappresentare una certa quantità di persone che hanno “la testa dura” e che non vedono l’ora di persistere nel loro intento.

Qual è il loro intento? Oh ma semplicemente quello di farvi lasciare!

Non preoccuparti, o meglio, non preoccuparti troppo: queste persone sono persone che, all’esterno della coppia, hanno qualche motivo per essere gelosi di voi. Forse invidiano il vostro rapporto o forse, semplicemente, sono innamorati di uno di voi due.

Non hanno, però, ancora la forza di provare a rompere la vostra unione: non spaventart!

la rosa gialla : una rosa gialla è quella che ha attirato la tua attenzione? Cattive notizie, allora: ci sono tantissime persone che sono gelose della vostra relazione!

La rosa gialla, infatti, è un simbolo di invidia e gelosia: siete veramente nell’occhio del ciclone! Secondo il test della gelosia della coppia, quindi, c’è un grande rischio: sono numerosissime le persone che vi vorrebbero separati!

Non si tratta solo di persone che hanno una cotta per uno di voi: forse anche amici, familiari e chiunque vi conosca vorrebbe vedervi divisi.

Come mai? Invidia, pura e semplice cattiveria oppure c’è qualcosa sotto?

Evidentemente la vostra coppia “incute” un certo rispetto negli altri. Più che essere felici per voi, gli altri hanno capito che si devono tenere alla larga ed hanno molto rispetto del vostro rapporto. L’atteggiamento tuo e del tuo partner, quindi, è abbastanza coerente da far capire agli altri che… non c’è trippa per gatti!

le margherite: beh, abbiamo delle ottime notizie per te. Se hai scelto le margherite nel nostro test della gelosia della coppia, quasi nessuno vorrebbe che vi lasciaste.

Evviva, che bella notizia!

Evidentemente siete una coppia non solo ben vista dagli altri ma che trasmette anche un vero e proprio amore puro nei confronti l’uno dell’altra.

Le persone che vi circondano sono tutte persone che hanno non solo rispetto della vostra relazione ma che sono anche genuinamente contente del fatto che stiate insieme.

Evidentemente la vostra coppia è una di quelle invidiate in senso positivo e nella quale l’uno fa il bene dell’altra e viceversa. Gli altri non vogliono che vi lasciate ma sono genuinamente contenti che stiate insieme. Evviva!