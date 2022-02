Skin Care dopo i 50 anni: il peeling miracoloso non si fa con lo scrub!

By

Qual è il miglior approccio alla skin care dopo i 50 anni? Il segreto è abbandonare subito lo scrub e sostituirlo con il peeling chimico!

Il motivo per cui gli esperti di beauty care raccomandano di eseguire lo scrub viso una volta la settimana è che bisogna liberare il viso dalle cellule morte!

Le cellule che sono arrivate al termine del loro ciclo vitale ingrigiscono il colorito, fanno apparire il viso più spento e meno giovane.

Quando si è giovani non è strettamente necessario fare lo scrub poiché il turnover cellulare, cioè il ricambio delle cellule, è molto veloce e molto efficiente. Questo significa che le cellule morte vengono rapidamente sostituite da quelle appena nate e la pelle mantiene un aspetto sempre giovane e fresco.

Con l’andar del tempo, però, la rigenerazione cellulare rallenta, così come rallenta la produzione di collagene, la sostanza che rende la pelle elastica e ben tesa. Il risultato è che la pelle matura appare più rilassata e meno luminosa.

La soluzione è eseguire uno scrub efficace almeno una volta a settimana e possibilmente più spesso? Assolutamente no, perché la pelle matura non è più in grado di sostenere uno stress del genere!

La miglior skin care dopo i 50 anni per avere una pelle sana e luminosa

Come abbiamo appena accennato, con il tempo la pelle matura perde progressivamente la propria elasticità ma diventa anche più sottile e più sensibile.

Questo significa che utilizzare troppo spesso uno scrub meccanico potrebbe arrossare e irritare la pelle.

Per “scrub meccanico” si intende il tipo più comune di scrub, cioè quello formato da una pasta cremosa all’interno della quale si trovano piccoli pezzi di materiali duri come briciole di noccioli, grani di argilla e altro.

Lo sfregamento dei granelli sulla pelle provoca un’azione esfoliante meccanica che solleva e rimuove le cellule morte ma, com’è ovvio che sia, stressa anche gli strati più giovani dell’epidermide.

Come fare allora?

Innanzitutto è necessario non eliminare assolutamente il peeling periodico della pelle dalla skin care dopo i 50 anni. Basterà studiare il tipo di prodotto migliore per ottenere risultati soddisfacenti stressando la pelle il meno possibile.

Il peeling viso più delicato è quello chimico

Anche se non si direbbe, il peeling viso più delicato in assoluto è quello che si esegue tramite prodotti cosmetici e prodotti specifici a base di acidi.

Gli acidi, infatti, sciolgono lo strato di cellule più superficiale asportandole in maniera innocua. Inoltre, il peeling chimico riesce ad agire più in profondità rispetto a un classico scrub e, quindi, offrono risultati molto migliori e più duraturi in tempi più brevi.

Vantaggi del peeling chimico

Questo tipo di rimozione delle cellule morte del viso è in grado di:

migliorare l’elasticità del viso

leviga l’epidermide ed elimina le piccole rughe superficiali

rende più tenui le macchie scure che si generano con la vecchiaia, minimizza i segni dell’acne e cicatrici di varia origine.

Come si fa il peeling chimico?

Il peeling chimico più profondo, realizzato con prodotti ad alto contenuto di acidi, può essere realizzato soltanto presso studi estetici specializzati. Non bisogna sottovalutare, infatti, la pericolosità delle sostanze utilizzate se non si conoscono esattamente modi e tempi di utilizzo.

Il peeling chimico superficiale invece, risulta realizzabile in sicurezza anche a casa, grazie all’utilizzo di specifici prodotti cosmetici.

Questo genere di prodotti utilizzano l’acido glicolico (con una concentrazione dell’8-10%), l’acido lattico, l’acido salicilico (utilizzato in basse concentrazioni e prevalentemente per il trattamento delle cicatrici da acne).

Le precauzioni da prendere quando si usano gli acidi per il viso a casa

Il peeling con prodotti cosmetici è estremamente semplice. Si realizza attraverso la semplice applicazione di prodotto sul viso tramite un dischetto di cotone.

L’applicazione deve durare pochi secondi, quindi si potrà nebulizzare un po’ d’acqua sul viso e procedere alla stesura della crema idratante.

Le precauzioni da prendere sono fondamentalmente due: la prima è di consultarsi con un dermatologo e scegliere il trattamento più adatto al proprio tipo di pelle; la seconda è eseguire il trattamento di sera, poiché l’utilizzo di acidi rende la pelle fotosensibile. Questo significa che l’esposizione al sole poco tempo dopo il trattamento potrebbe generare sgradevoli e ampie macchie scure.

Inoltre, è sempre bene eseguire il peeling al massimo una o due volte la settimana, riducendo a una volta ogni 15 giorni se la pelle è secca o particolarmente delicata.

Prima dell’applicazione su tutto il viso è sempre bene verificare la tollerabilità del prodotto da parte della pelle applicandone una piccola quantità su una piccola zona e attendere eventuali effetti collaterali.