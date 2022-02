Ecco l’età in cui le donne hanno più orgasmi, sei sorpresa?

Uno studio scientifico ha stabilito l’età in cui le donne hanno più orgasmi e non è quella che ci si potrebbe aspettare.

L’orgasmo è un argomento molto sentito. Avere un orgasmo significa essere stati in grado di avere un’esperienza sensoriale che è culminata con un grande piacere. Il piacere è appunto ciò che le persone sperano di ottenere quando hanno un rapporto sessuale. Un’esplosione di endorfine che vengono rilasciate nel corpo e che spazzano via tutto lo stress accumulato facendoci avvertire una sensazione talmente tanto piacevole da desiderare che sia per sempre.

E’ probabilmente questo il motivo per il quale raggiungere l’orgasmo è qualcosa di così particolarmente sentito. Molti si chiedono come fare per realizzare questa condizione che non è affatto semplice come si potrebbe immaginare. Sono molte le donne che non riescono a raggiungerlo durante il rapporto con il partner e che finiscono per mettere in discussione le loro capacità amatoriali e l’intesa di coppia. Non raggiungere l’orgasmo è frustrante, è come impegnarsi tanto e toccare il traguardo. Questa sensazione non aiuta perché l’orgasmo è un’esperienza sensoriale, ma anche emotiva e cognitiva. Sapevate che oltre alla condizione mentale incide molto anche l’età se si vuole portare a casa un orgasmo?

Le donne mature hanno più orgasmi delle donne giovani

LA nota rivista INDEPENDENT ha pubblicato uno studio recente condotto su un campione di donne di età compresa tra 18 e 70 anni. Lo studio si prefiggeva di capire la relazione tra età e orgasmo nelle donne e le sue conclusioni sarebbero sbalorditive.

Poichè i giovani sono sessualmente più attivi si tende a pensare che siano queste ad avere più orgasmi ma non è affatto così. LO studio sopracitato ha stabilito che il 63% delle over 45 ha orgasmi ogni volta che ha un rapporto sessuale, rispetto al 36% delle donne dai 18 ai 25 anni. E’ evidente! Lo studio afferma che le donne mature sono più soddisfatte a letto e spiegano anche il motivo.

Molte volte abbiamo parlato della sessualità e di come questa migliori nel tempo. Avere rapporti con lo stesso partner per anni rende questi rapporti unici e molto soddisfacenti perchè col tempo entrambi imparano cosa ama l’altro e cosa lo fa impazzire a letto.

Il tempo ci aiuta anche singolarmente. Nel tempo collezioniamo esperienze e diventiamo sempre più esperte in materia sessuale oltre che brave a comprendere esattamente cosa ci piace di più. Ogni donna giunge ad un periodo nella sua vita in cui è più probabile che abbia orgasmi man mano che diventa più matura.

Un altro studio che ha preso in esame la questione orgasmo femminile/età è stato condotto dai ricercatori dell’Università della California, San Diego School of Medicine, e anche questo si è unito alle conclusioni dello studio precedente. Questo secondo studio ha preso in esame un target di donne di età mediana di 67 anni sessualmente attive. Lo studio ha concluso che queste donne vantavano più orgasmi rispetto alle controparti più giovani.

Questi studi dimostrano che la quantità non sempre incide sulla qualità in materia sessuale.

Negli anni l’età in cui le donne fanno l’amore si è notevolmente abbreviata. Le giovani donne oggi sono più precoci e hanno rapporti prima dei 16 anni. I motivi per i quali queste donne fanno l’amore sono diversi dai motivi per cui fa l’amore una donna molto più matura.

In giovane età si fa l’amore per curiosità, stereotipi, per aumentare la propria autostima. Le donne più mature fanno l’amore per il piacere di farlo. Nel tempo hanno acquisito trucchi per aumentare la loro soddisfazione ed avere più orgasmi.

L’età ci rende più consapevoli del nostro corpo e delle zone che attivano le sensazioni legate al piacere. L’esperienza ci aiuta a lasciar andare e distoglie i nostri pensieri dai nostri difetti fisici o dall’ossessione di impressionare positivamente il partner e li fa fluire verso il solo piacere permettendoci di godere di meravigliosi momenti di appagamento.

Ci teniamo a sottolineare che quando si parla di esperienza non si fa riferimento alla molteplicità dei rapporti sessuali o al numero elevato di partner, con questo termine ci si riferisce unicamente al tempo che ci aiuta a scoprire noi stessi e noi in relazione con gli altri.