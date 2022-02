By

Arisa è una delle cantanti più amate e seguite degli ultimi anni. Ma ve la ricordate a inizio carriera? Ecco la trasformazione di Arisa nel tempo.

Ultimamente abbiamo visto Arisa come concorrente del programma Ballando con le Stelle, in cui si è aggiudicata la vittoria ballando in coppia con il ballerino Vito Coppola.

La sua carriera è comunque un vero tripudio di grandi successi, da Sincerità, che l’ha lanciata nell’olimpo delle star della musica italiane, alle super hit Malamorenò e Controvento.

La trasformazione di Arisa

Crescita a pochi chilometri da Potenza, Arisa ha sempre avuto una forte passione per la musica. Dopo aver raggiunto la notorietà con la sua partecipazione a Sanremo nel 2008, Arisa (che al tempo aveva un look anni Cinquanta, con trucco marcato e occhialoni eccentrici) ha poi ripetuto l’esperienza per ben sei volte nella categoria Campioni.

Nel 2010 con Malamorenò, nel 2012 con il tormentone La notte, vincitore di un Sanremo Hit Award come singolo sanremese più venduto di quell’edizione, nel 2014 vincendo con il singolo Controvento, nel 2016 con Guardando il cielo, nel 2019 con Mi sento bene e nel 2021 con Potevi fare di più.

Ha inoltre fatto incetta di premi, tra i quali un Premio Assomusica e un Premio della Critica “Mia Martini” al Festival di Sanremo 2009, un Venice Music Awards, un Premio Lunezia e due Nastri d’argento nella categoria migliore canzone originale, rispettivamente nel 2017 per Ho perso il mio amore e nel 2018 per Ho cambiato i piani.

È inoltre stata un giudice di X Factor per ben tre edizioni e nel 2011 ha debuttato anche come attrice e doppiatrice. Ha inoltre condotto il Festival di Sanremo nel 2015, mettendo in mostra la sua naturale simpatia.