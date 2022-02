Ecco l’amara verità che si cela dietro ogni segno zodiacale

By

Gli astri ci rivelano quale amara verità nasconde ciascun segno zodiacale e ci dimostrano che anche chi sembra perfetto ha dei difetti.

Nessuno è perfetto è solo che alcune persone sono più brave di altre a mascherare i loro difetti. Un occhio molto attento è in grado di percepire ciò che le persone si provano a nascondere. Per coloro che non ci riescono intervengono gli astri e ci svelano tutte le amare verità che dovremmo conoscere di ciascun segno zodiacale.

L’appartenenza ad un segno zodiacale ci conferisce caratteristiche uniche. La nostra personalità è molto influenzata dalla nostra data di nascita. L’astrologia ci rivela quali sono le connessioni tra segno zodiacale e tratti caratteriali. Oggi vi sveliamo le verità più scomode di ciascun segno.

Cosa dovresti sapere di ogni segno zodiacale? Ecco cosa nasconde

Ariete

La verità più scomoda dell’Ariete riguarda la sua sete. Questo segno dinamico ed iperattivo non si ferma mai e probabilmente ha ottenuto molto dalla vita. Dovrebbe essere grato per avere amici speciali, soddisfazione finanziaria, una bella famiglia, di aver trovato un grande amore eppure niente di tutto ciò lo rende davvero felice. Nonostante tutte queste cose, desidera ancora di più e sarà sempre così.

Toro

Il Toro è un segno molto legato alla sua zona di confort e non è disposto ad apportare cambiamenti nella sua vita. Ma la sua più scomoda verità è che soffre di vittimismo. Pensa di subire sempre qualche torto è sempre sulla difensiva. Caro Toro, rifletti su questo: che posto dai al tuo benessere? Forse è il caso di rilassarti.

Gemelli

Come con il Toro, anche il segno del Gemelli è sempre sulla difensiva. Hai eretto un grande muro davanti a te e nonostante i l tuo essere amichevole e socievole, allontani parecchie persone. Questo segno teme in modo eccessivo di essere ferito.

Cancro

Il segno più empatico dello zodiaco ha il potere di far sentire meglio chi lo circonda. Il suo difetto maggiore è dimenticare se stesso. Caro Cancro che posto ti dai nella tua vita? Tu dovresti essere il primo a beneficiare delle attenzioni che sei in grado di offrire. Nessuno fa lo stesso per te.

Leone

Questo segno gode di una grande autostima eppure non tutti conoscono la natura della sua pericolosa metamorfosi. Col tempo il Leone diventa egocentrico al punto da desiderare che tutto il mondo ruoti attorno a lui.

Vergine

La Vergine non accetta di perdere il controllo. Questo suo voler dominare su tutto fa allontanare gli altri. Questo segno dovrebbe rilassarsi ed accettare ciò che non può cambiare.

Bilancia

LA Bilancia è il segno che lavora più di tutti per apportare equilibrio nella sua vita. Anche lui finisce spesso col trascurare se stesso. Dovrebbe focalizzare le sue energie su libertà e felicità e dare la priorità a se stesso.

Scorpione

Il segno più misterioso e tenebroso dell’oroscopo è introspettivo e sembra freddo ma soffre di eccessiva dipendenza affettiva. Quando si lega a qualcuno non riesce proprio a lasciarlo andare. Questo segno è troppo vincolato al passato da non godere del presente e non pensare alle potenzialità del futuro.

Sagittario

Il Sagittario è un segno positivo ed ottimista. Si occupa di tante cose. Il fatto è che spesso commette l’errore di non rilassarsi. Una vita quotidiana frenetica come la sua a lungo andare diventa troppo stressante, sia fisicamente che mentalmente.

Capricorno

Il Capricorno è un super lavoratore, entusiasta ed indaffarato. Il suo difetto più grande? Si preoccupa troppo del giudizio degli altri. Le critiche per te non sono costruttive ma irritanti. Dovresti imparare a dare importanza solo a te stesso. L’opinione degli altri non si può cambiare e lascia il tempo che trova.

Acquario

All’Acquario a differenza del Capricorno, non assolutamente nulla di cosa pensano gli altri. Il suo difetto? Non riesce a dare la giusta considerazione a chi la merita davvero, specialmente amici e familiari che fanno molto per lui. Dovresti essere più aperto.

Pesci

Il Pesci è un segno molto sensibile. E’ una persona anche molto trasparente e questo è un suo grande pregio. Tuttavia, il pesci è un auto sabotatore della sua mente Il Pesci si affibbia colpe che non ha. Dovrebbe voltare pagina e le spalle al passato doloroso, noterebbe le bellezze che gli riserva la vita.