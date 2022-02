Ti va di scoprire quanto sei stressato? Provaci subito con questo test

Sei pronto a provare il test dello stress? Oggi vogliamo scoprire come stai veramente e, per farlo, dovrai solo guardare questa immagine!

Anche se fai finta di no, quando ti svegli al mattino vorresti solo buttare la sveglia in un crepaccio, chiudere gli occhi e rimetterti immediatamente a dormire.

No, non sei depresso e non sei triste: sei solo estremamente stressato!

Ogni giorno devi correre da una parte all’altra, fare mille commissioni, dare retta a tutte le persone della tua vita… sembra un girone infernale, ultimamente!

Va bene, va bene: facciamo un profondo respiro e calmiamoci. Il test della personalità di oggi è qui per darti una mano: che ne dici, ti va di provarlo?

Test dello stress: scopriamo quanto sei stressato e, soprattutto, cosa dovresti fare a riguardo

Anche oggi abbiamo pensato di proporti un test della personalità che ci possa aiutare a capire come stai veramente.

Ecco perché, quindi, abbiamo ideato il test dello stress!

Ormai, possiamo dirlo, dovresti conoscere il procedimento: come vedi qui sotto, ti abbiamo un proposto un bel quadro da vedere.

L’opera, un dipinto del pittore surrealista Mihai Criste, è decisamente suggestiva, non trovi?

Ci sono numerosi elementi che, però, concorrono a prendersi il primo posto nella nostra visualizzazione.

Ecco perché ti chiediamo, quindi, di dirci che cosa hai visto per primo!

La tua risposta farà sì che il test dello stress ti dica quanto sei stressato ed anche che cosa dovresti fare per combattere tutto questo stress. Sei pronto?

hai visto la foglia: una bella foglia verde, benché smangiucchiata, ha decisamente attirato la tua attenzione come primo elemento?

Bene, allora ci sono buone notizie: il test dello stress ci dice che sei probabilmente alla fine di un circolo di morte e rinascita che ti ha tenuto incatenato fino ad adesso!

Probabilmente ti sei sentito stanco, drenato di forze ed energia sia fisicamente che mentalmente. Fortunatamente per te, però, la tua scelta nel test di personalità di oggi ci dice che sei arrivato alla fine di questo percorso.

Cosa puoi fare per accelerare la tua guarigione? In questo momento ti diremmo che, in realtà, quello che puoi fare è… esattamente quello che ti fa stare bene!

Svegliati presto se hai iniziato a farlo da poco oppure indulgi in tutti quegli atteggiamenti che sembrano autodistruttivi ma che, in questo periodo, ti hanno portato avanti!

hai visto il bruco : c’è poco da fare se hai visto il bruco sulla foglia. Sei forse nel periodo più difficile (o quasi) e ti senti veramente a terra.

Il bruco, infatti, simboleggia un vero e proprio periodo di “gestazione”, nel quale stai cercando di “partorire” la tua nuova vita.

Non è una novità, quindi, che tu ti senta o sia stressato a non finire: è come se tantissime forze diverse ti tirassero in una miriade di direzioni opposte!

Per stare meglio, in questo momento, ti suggeriremmo di pensare a te stesso e di concentrarti su quello che vuoi fare veramente.

Cerca di fare una lista di pro e una lista di contro, punta tutte le tue energie sul trovare la tua strada e vedrai che la crisi passerà! Più fai finta di niente e più sarà faticoso riuscire ad arrivare ad una via d’uscita!

Forse hai capito quale potrebbe essere la soluzione ai tuoi problemi però non hai ancora trovato il coraggio per fare quello che dovresti.

Lo capiamo, a volte è difficile fare la cosa giusta; questo non vuol dire, però, che tu non debba farla! Ti sei lasciato alle spalle un momento di grande e confusione e, come la farfalla nel dipinto, hai messo insieme i pezzi e ti stai “staccando” da una situazione tossica. Devi solo trovare il coraggio di andare avanti: secondo noi puoi farcela, non tirarti indietro!

hai visto i pezzi mancanti del puzzle: ci duole dirti che il test dello stress attesta… che sei tu il più stressato di tutti!

In questo momento, infatti, non riesci a far altro che concentrarti sulle tue mancanze: hai appena iniziato un periodo veramente duro, che ti metterà molto alla prova!

Possiamo solo consigliarti, in questo momento, di tenere gli occhi ben aperti e di affrontare questo periodo con la massima accortezza.

C’è qualcosa che ti manca (un lavoro, un rapporto stabile, una persona precisa) e senza il quale non ti senti completo. Ti sembra che tutti ti giudichino per questa tua mancanza e non puoi fare a meno di soffrirne veramente molto.

Ci dispiace sapere che stai così ma possiamo solo consigliarti di stringere i denti e tenere duro: questo periodo prima o poi finirà e più sei consapevole più il processo sarà veloce!