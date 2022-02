Test dell’Insegnamento | Cosa hai imparato davvero dai tuoi genitori?

Con il test dell’insegnamento scoprirai qual è il valore fondamentale che hai imparato dai tuoi genitori e dalle loro raccomandazioni.

Durante l’infanzia e l’adolescenza i nostri genitori si impegnano a plasmare il nostro carattere e a trasmetterci dei valori fondamentali per la nostra vita. Alcuni di essi però ci rimangono più impressi di altri.

Questo significa che anche se “recepiamo” tutti i loro insegnamenti, solo alcuni di essi riescono a influenzare in maniera profonda il nostro comportamento da adulti.

Si tratta di una eredità morale che, anche se non ce ne accorgiamo, ha fatto di noi la persona che siamo. Probabilmente ci ha anche fornito i paletti intorno ai quali abbiamo impostato anche l’educazione dei nostri figli.

A volte però non siamo consapevoli di ciò che abbiamo incamerato e di ciò che invece abbiamo deciso di lasciarci alle spalle. Queste scelte infatti nella maggior parte dei casi avvengono a livello inconscio e non le operiamo volontariamente.

Per avere risposte a questo tipo di domanda è molto meglio mettersi in comunicazione con il proprio inconscio e lasciarlo libero di esprimersi.

Test dell’Insegnamento

Per eseguire questo test ti chiediamo soltanto di pensare alla tua infanzia e al rapporto con i tuoi genitori, quindi di scegliere il simbolo che rappresenta meglio quel periodo della tua vita. Prenditi tutto il tempo necessario a pensarci, ma non riflettere troppo a lungo!

1 – Il cuore di rubino

Questa gemma a forma di cuore rappresenta senza ombra di dubbio la solidità del tuo carattere e della tua personalità.

Uno dei compiti fondamentali dell’educazione che si impartisce ai bambini è far nascere dentro di loro una solida autostima. In questo modo non saranno preda di troppe insicurezze nella vita da adulti.

Se hai scelto questo simbolo significa che l’insegnamento principale che hai ereditato dai tuoi genitori è che hai un grande valore come persona e, per questo motivo, hai il diritto a essere trattata con rispetto.

Oggi una persona forte e solida, in grado di essere un punto di riferimento per coloro che ti sono intorno e in particolare per i tuoi figli.

2 – La bilancia della Giustizia

La bilancia a due piatti è da sempre il simbolo della giustizia e dell’equilibrio. Rappresenta la capacità di vivere senza pregiudizi, giudicando le persone per quello che fanno e per quello che pensano, non caratteristiche che non dipendono dalla loro scelta, come il sesso o il colore della pelle.

Dei bravi genitori sono in grado di trasmettere ai propri figli l’idea che tutti devono essere trattati nello stesso modo e che tutti devono rispettare le regole e le leggi.

Se hai scelto la bilancia significa che l’insegnamento più importante che hai appreso dai tuoi genitori è una forte moralità. Sai perfettamente quant’è importante comportarsi bene, rispettando se stessi e gli altri.

Oggi sei una persona che non tollera le ingiustizie e stai trasmettendo anche ai tuoi figli o alle persone che ti sono vicine la stessa idea di moralità.

3 – La crostata di ciliegie

La crostata alla marmellata è di certo uno dei dolci casalinghi che tutti i bambini hanno mangiato nel corso dell’infanzia. Facile da preparare, è l’asso nella manica delle mamme che hanno poco tempo o che non sono in grado di cimentarsi con le preparazioni complesse.

La crostata rappresenta il desiderio di avere cura di qualcuno e di portare un po’ di dolcezza nella sua vita. Rappresenta anche il premio che si riceve quando si è stati bravi oppure il momento della merenda in cui ci si può rilassare.

Se hai scelto la crostata significa che dai tuoi genitori ha imparato principalmente l’importanza dell’empatia e del dimostrare il proprio affetto. Sai benissimo quanto sia importante far sentire amate le altre persone!

Oggi sei una persona estremamente empatica, che sa sempre come consolare una persona afflitta oppure come tirare su di morale una persona un po’ scoraggiata. I tuoi figli saranno persone affettuose e aperte, con tanti amici.

4 – La laurea

La laurea rappresenta in linea generale i successi che si ottengono grazie al duro lavoro e alla capacità di mantenere gli impegni presi. Questa regola ovviamente non vale solo nell’ambito della scuola: impegno e costanza premiano anche in ambito lavorativo e personale!

Uno dei compiti principali dei genitori è insegnare ai propri figli a puntare in alto e lavorare duro per ottenere i propri scopi. Chi riesce a farlo mette al mondo persone autonome e destinate a sentirsi realizzate in tutti gli ambiti della propria vita.

Se hai scelto questo simbolo significa che l’insegnamento principale che hai ereditato dai tuoi genitori è credere in te stessa e nelle tue capacità. Probabilmente sei stata educata alla dura disciplina e nessun compito ti è mai stato facilitato: hai sempre dovuto ottenere tutto da sola!

Essendo cresciuta in questo modo sei una donna forte che non si spaventa di nulla. Sei sempre in grado di rimboccarti le maniche e di lavorare a testa bassa per raggiungere gli obiettivi che ti sei posta. Il tuo scopo nella vita è sicuramente insegnare anche ai tuoi figli la stessa disciplina e la stessa forza d’animo.

LEGGI ANCHE -> Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.