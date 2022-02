Puoi dire tutto a questi segni zodiacali: proteggeranno i tuoi segreti!

Oggi vogliamo scoprire se ti trovi anche tu nella classifica dei segni zodiacali che proteggono sempre i segreti altrui. Sei pronto?

Hai presente quando, non sai neanche tu perché, inizi a parlare a ruota libera di tutti i tuoi problemi, anche con dei perfetti sconosciuti?

Bene, o meglio, male! Se sei una persona abituata a parlare dei suoi casi con chiunque (dal parrucchiere al tuo migliore amico), ci potrebbero essere dei bei guai in vista.

Eh sì, oggi abbiamo deciso di svelare quali siano quei segni zodiacali capaci di tenere per sé tutte le informazione su cui mettono le mani. Chiunque non si trovi in questa classifica… beh, diciamo solo che è a rischio di essere un vero pettegolo!

Ecco perché, che tu sia un rivelatore di affari propri seriale oppure una persona che si tiene sempre tutto per sé, è meglio dare una controllata alla classifica di oggi dell’oroscopo.

Speriamo non ci siano brutte sorprese!

I segni zodiacali che proteggono sempre i tuoi segreti: rivelali solo a chi trovi nella classifica di oggi dell’oroscopo

Magari la prima volta che ti è successo sei veramente cascato “dal pero“: quella tua amica o quel tuo amico a cui rivelavi tutto di te… aveva raccontato i fatti tuoi in giro!

Poi, però, è successo anche una seconda, una terza ed una quarta volta: accidenti ma perché le persone non si fanno gli affari loro?

La risposta a questa domanda è che purtroppo esistono tantissime persone che non sono assolutamente in grado di tenere un segreto.

Sembra quasi che lo facciano appositamente a farti aprire per poi poter, con tutta calma, raccontare qualsiasi cosa di te agli altri. Ma che cosa ne ricavano?

Noi non lo sappiamo e siamo sicuri che anche i segni zodiacali che proteggono i segreti altrui a tutti i costi non saprebbero proprio che cosa dire.

Che ne dici: vale la pena controllare insieme se ci sei anche tu nella classifica di oggi?

Gemelli: quinto posto

Che sorpresa, cari Gemelli, che cosa ci fate nella classifica dei segni che proteggono sempre i segreti altrui?

Ehi, ehi, non arrabbiatevi: non vogliamo dire che siamo sorpresi di trovarvi qui perché siete pettegoli, assolutamente!

I Gemelli sono persone in grado di mantenere il silenzio ed il riserbo su praticamente qualsiasi cosa, dobbiamo ammetterlo.

Un Gemelli, infatti, è una persona che non si interessa troppo degli affari altrui (e meglio così, potremmo dire, in questo caso). Contate sul loro silenzio: non sentono proprio il bisogno di raccontare agli altri i vostri segreti!

LEGGI ANCHE –> Fai attenzione a questi segni zodiacali: tradiscono sempre le amicizie

Scorpione: quarto posto

Il vostro è un segreto di lavoro? Se la risposta è no, potete star certi che gli Scorpione non lo riveleranno veramente a nessuno!

Anche se, ovviamente, stiamo scherzando sui segreti sul luogo di lavoro, possiamo assicurarvi che sul resto siamo serissimi. Gli Scorpione non rivelano i segreti altrui!

Allo Scorpione, infatti, non piace passare per pettegolo e si gonfia il petto, giustamente, quando pensa alla sua integrità.

Decisamente gli Scorpione mantengono e proteggono i vostri segreti: sappiate che se li affidate a loro siete in buone mani!

Capricorno: terzo posto

I nati sotto il segno del Capricorno sono persone che hanno veramente sempre le labbra completamente sigillate.

Non riveleranno mai un vostro segreto e, anzi, faranno di tutto per scordarselo il prima possibile!

Scherzi a parte, ai nati sotto il segno del Capricorno potete dire veramente tutto (o quasi, insomma… a vostra discrezione!).

Il Capricorno, infatti, è un segno che non rivela mai i segreti altrui: inutile pregarlo, in ginocchio, di fare del gossip con voi. Aspetterà sempre che il segreto sia rivelato da altre persone per poi parlarne!

LEGGI ANCHE –> Non li vedrete mai piangere: sono i segni zodiacali dal cuore di pietra

Toro: secondo posto

Avete mai sentito parlare di una tomba? Bene, se sapete che cos’è allora potete visualizzare una tomba al posto del vostro amico Toro!

Va bene, sappiamo che questo paragone sembra decisamente esagerato ma possiamo assicurarvi che le labbra dei Toro sono sempre, assolutamente, sigillate.

I Toro sono persone che si guadagnano difficilmente la stima e la fiducia di poche, selezionatissime persone. Degli altri non gli importa proprio niente!

Ecco perché, quando un Toro ha un amico che può e vuole definire tale, il Toro non rivelerebbe un suo segreto neanche sotto tortura!

Potete raccontare veramente quello che volete ai vostri amici Toro: saranno sempre dalla vostra parte, magari un poco giudicanti, certo, ma non per questo lanceranno i vostri segreti in pasto ai pescecani. Fidatevi di loro!

LEGGI ANCHE –> I segni zodiacali più orgogliosi di tutto l’oroscopo: ci sarai anche tu in classifica?

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che proteggono i segreti

Forse dovremmo dare ai Sagittario il primo posto nella classifica dei segni zodiacali più omertosi… sarebbe più diretto!

Incredibile ma vero, i Sagittario così allegri e sbarazzini, così “diavoletti” quando vogliono e che portano lealtà sempre e solo a sé stessi… sono veramente in grado di mantenere i segreti!

I Sagittario, infatti, sono persone che possono stupirvi con la loro conoscenza di “gossip” o anche, semplicemente, di sentimenti e sensazioni altrui.

Quando qualcuno si prende il rischio di rivelargli qualcosa, i Sagittario ne fanno veramente tesoro e non la svelano a nessuno.

Forse è per questo che, nonostante il loro atteggiamento a volte decisamente sopra le righe, i Sagittario hanno tanti amici fidati.

Le persone sanno che, anche se rivelano qualcosa ai Sagittario, questi non lo diranno mai a nessuno!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.