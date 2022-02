Avete voglia di divertirvi a letto? Ecco qualche consiglio da non trascurare

Desideri che il vostro rapporto sessuale sia una esperienza sensoriale unica? Ecco qualche consiglio da non sottovalutare.

Secondo molti esperti il rapporto sessuale è un atto molto intimo ma anche molto animalesco. Diciamo che si fà l’amore egoisticamente per godere di un grande vantaggio: provare un grande piacere. Il Piacere è ciò che ci stimola e ci spinge tra le braccia di qualcuno. Quella sensazione di benessere che pervade il corpo dopo un orgasmo è il motore dell’atto sessuale.

Per godere di un rapporto sessuale fare l’amore non è sufficiente, bisogna farlo bene. Bisogna farlo in modo da stimolare i sensi e far impennare il desiderio. Per raggiungere questo obiettivo che trascina con se un orgasmo molto intenso basta seguire alcuni semplicissimi consigli. Forse non immagine il potere nascosto dei gesti che stiamo per suggerirti.

Come potenziare il piacere di un orgasmo: pochi semplici consigli

L’andamento, l’intensità della penetrazione e molto altro incide sul piacere avvertito durante un rapporto sessuale e possono portare questo piacere al culmine o alla morte. L’orgasmo è un godimento fragile. Se desiderate regalare al partner un piacere molto intenso, dovreste venire a conoscenza dei consigli per rapporti mozzafiato degli esperti. Eccone alcuni che ti garantiranno un successo strepitoso a letto.

1. Mettici la dolcezza

Secondo i ricercatori l’atto sessuale beneficia della presenza di intimità emotiva nella coppia. Non solo i preliminari e le attenzioni del momento rendono il rapporto speciale ma anche la connessione emotiva al di fuori del letto. Attenzioni, dolcezze, premura rendono il legame più forte. Gli esperti consigliano di inviare un messaggio suggestivo al partner per ricordargli quanto siamo ossessionati dal suo pensiero e dalla sua mancanza.

2. Rilassati

Il rilassamento totale favorisce l’orgasmo quindi si ad un luogo rilassante, luce soffusa e musica soft. A seguire 15-20 minuti di preliminari per far salire il desiderio del proprio partner.

3. Non dimenticare i baci

Il bacio viene trascurato da molte coppie che fanno l’amore senza mai usare le labbra. Il bacio deve essere una parte integrante del rapporto sessuale. per l’intera durata, dai preliminari all’orgasmo. Il bacio non può mancare perchè invia molti stimoli importanti.

4. Fai tanti complimenti al partner

Mentre un uomo predilige frasi eccitanti una donna durante l’atto sessuale potrebbe amare sentire parole dolci e rassicuranti. Le donne durante quei momenti si pongono il problema del loro aspetto fisico anche se è l’ultima cosa che interessa un uomo in quel momento. Smagliature e chili di troppo sono pensieri che ossessionano molte donne e che vanno sostituiti con pensieri d’amore.

5. Porta pazienza

Non sempre ciò che fa piacere a noi fa piacere all’altro. Per esempio baci che per noi sono erogeni per l’altro potrebbero far avvertire solletico. Bisogna non perdere la pazienza se non si vuole rovinare definitivamente ogni possibilità di raggiungere il traguardo.

6. Lubrifica

I rapporti sessuali a secco sono un grande tormento per la donna che non potrà raggiungere un orgasmo se prova dolore e fastidio durante la penetrazione. Se la secchezza vaginale ostacola l’amore non esitate a ricorrere ad un buon lubrificante.

7. Sii Multitasking

Il Dr. Barry Komisaruk, neuroscienziato comportamentale e autore di The Science of Orgasm, ha analizzato il cervello delle donne durante l’orgasmo e ha fatto una scoperta incredibile: la stimolazione del clitoride, della vagina, della cervice e dei capezzoli stimola aree diverse del cervello, quindi non trascurare nulla se vuoi far esplodere il partner.

8. Impara a ruotare la lingua

Questo consiglio è per gli uomini. Secondo gli esperti se vuoi dare piacere ad una donna attraverso la stimolazione clitoridea dovresti imparare a ruotare la lingua attorno al clitoride.

9. Esplora più che puoi

Si alle fantasie sessuali, ai giochi di ruolo all’uso dei sex toys. Date spazio all’immaginazione e se qualcosa vi incuriosisce non esitate a sperimentare.

10. Concentrati

Raggiungere l’orgasmo richiede concentrazione interiore. Per molte persone è impossibile provare piacere se non riescono a spegnere il cervello e tutti i pensieri che lo affollano. Concentrarsi sul rapporto sessuale, sul partner e sul momento favorisce il rilassamento del pavimento pelvico e apre le porte al piacere.