Cavolfiore e broccoli gratinati al forno, semplicemente irresistibili

Una preparazione veloce, una cottura rapida, un profumo avvolgente: tre motivi che vi faranno amare cavolfiore e broccoli gratinati gratinati al forno

Cavolfiore e broccoli gratinati, che fanno il bagno nella besciamella e si sposano con parmigiano e pangrattato.

Nulla di più semplice per un contorno che potete abbinare a piatti di carne, di pesce oppure mangiare così, anche da solo, perché comunque è un piatto completo.

Ma è anche un’idea intelligente per far mangiare queste verdure davvero a tutti.

Cavolfiore e broccoli gratinati gratinati al forno: che fare con la besciamella?

Negli ingredienti e nella ricetta trovate anche la besciamella, che dà la giusta cremosità al piatto. Se avete tempo, preparatela da sole. Altrimenti compratela già pronta, non è un problema

Ingredienti:

500 g cavolfiore

500 g broccolo

50 g di burro

70 g di parmigiano grattugiato

5 cucchiai di pangrattato

4 cucchiai di latte

Per la besciamella:

500 ml di latte

70 g farina 0

70 g burro

Preparazione:

Cominciate con la besciamella, nel modo classico. Prendete un tegame e lasciate fondere il burro, poi aggiungete la farina e cuocete circa 7 minuti a fiamma bassa mescolando continuamente con un cucchiaio di legno.

Aggiungete il latte freddo di frigo, tutto in una volta, continuando a girare per evitare grumi. Alzate la fiamma e lasciate sobbollire 10 minuti mescolando spesso. Regolate di sale, riportate il fuoco al minimo e incoperchiate facendo cuocere ancora per 7-8 di minuti. Spegnete e tenete da parte.

Poi lavate cavolfiore e broccolo eliminando le parti più dure. Ricavate le cimette e tuffatele in abbondante acqua bollente già salata, lasciandole cuocere una decina di minuti, fino a quando cominciano a diventare tenere.

Scolate bene e passate alla composizione della pirofila. Ungete la base con un fiocchetto di burro e poi sul fondo piazzate le cimette di cavolfiore e broccolo. Spolveratele con un po’ di parmigiano, usandone circa la metà.

In una ciotola allungate 400 grammi di besciamella con i cucchiai di latte fresco, aggiungendo il resto del parmigiano e 2 cucchiai di pangrattato. Poi distribuite la salsa sopra le verdure cercando di coprirle bene.

Completate con altri fiocchetti di burro, spolverate con il pangrattato avanzato e infilate la pirofila in forno preriscaldato a 180° fino a quando la superficie non arriverà ad una doratura perfetta. In tutto dovrebbero servire 20-25 minuti.

Sfornate e lasciate rapprendere 10 minuti. Poi servite comunque ancora caldo.