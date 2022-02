Beauty over 50, macchie scure sul viso: consigli e rimedi per eliminarle

Beauty over 50: macchie scure sul viso che orrore! Se sono anche il tuo cruccio, ti sveliamo tutti i segreti per attenuarle (o eliminarle) in poco tempo, con sforzi minimi. Scopri di più!

La bellezza passa anche dalla cura della pelle. Soprattutto il viso ha bisogno di attenzioni quotidiane. Inutile negarlo: superata la fatidica soglia degli “anta” non è più quello dei vent’anni. La pelle perde progressivamente tono ed elasticità, a causa di una minore produzione nel corpo di elastina e collagene.

Dopo i 40 anni, inoltre, la pelle tende a diventare più secca. Una scarsa idratazione porta alla formazione delle rughe, soprattutto nella cosiddetta “zona T” che include fronte, naso e mento.

Tutte noi, prima o poi, dobbiamo fare i conti con le rughe. E non sono l’unico inestetismo! Ci sono anche le odiatissime macchie scure, che si concentrano soprattutto sulla fronte e sulle guance. Possono comparire come conseguenza di un’eccessiva esposizione alle radiazioni solari.

Le macchie scure sul viso si formano anche quando la melanina non ha una distribuzione uniforme. Questo inestetismo è molto diffuso tra le donne over 50. Certo, il make up giusto può fare miracoli, nascondendo tutte le imperfezioni. Ma vediamo insieme quali sono i migliori rimedi per eliminare (o attenuare) le macchie scure sul viso.

Viso over 50: come dire addio alle macchie scure!

Le macchie scure sul viso, quando ci sono, possono minare la serenità e l’autostima. Non è piacevole vedersi con tante chiazze sparse qua e là sulla pelle. Per avere un look impeccabile in un’occasione speciale, basta fare una buona base viso e le macchie spariscono per qualche ora.

Ma, questo, non basta. L’approccio giusto è quello che tende alla risoluzione del problema. Ecco alcuni consigli, rimedi e astuzie per attenuare o eliminare le macchie scure sul viso, a seconda che siano più o meno intense.

Se le macchie sono da lievi a moderate, puoi iniziare un trattamento domiciliare con prodotti schiarenti e depigmentanti. Il periodo migliore per utilizzarli va da fine settembre fino alla primavera.

I prodotti depigmentanti contengono acidi esfolianti specifici; ecco perché vanno utilizzati in mesi dell’anno in cui i raggi solari sono meno intensi. Diversamente, le macchie scure già esistenti potrebbero peggiorare.

In estate, invece, è meglio utilizzare prodotti schiarenti contenenti sostanze non fotosensibilizzanti. Tra le migliori creme di questo tipo ci sono quelle con estratti di liquirizia o di vite.

In genere sono dotate di tecnologia brevettata SPF, specifica per potenziare lo scudo protettivo. Quindi si possono applicare anche in spiaggia, senza temere un peggioramento delle macchie scure già esistenti.

Un valido aiuto per potenziare i benefici di un trattamento anti-macchia arriva dallo scrub. Esfoliare delicatamente la pelle, con il prodotto giusto, serve ad eliminare le cellule morte superficiali (e macchiate). Gli scrub migliori sono quelli con microgranuli, da massaggiare delicatamente sulla pelle.

Tieni conto che, dopo i 50 anni, la pelle è più sottile e delicata. Un trattamento anti-macchia potrebbe irritarla. Per evitare che ciò accada, bisogna utilizzare delle creme lenitive. Quelle a base di calendula, aloe vera o camomilla sono efficaci per prevenire rossori, pruriti e irritazioni.

Nella categoria delle macchie scure sul viso, rientrano anche quelle da cicatrici o da acne. In entrambi i casi, si può provare a schiarirle con alcuni rimedi della nonna. Il primo consiste nell’utilizzare del succo di limone fresco, da applicare sulla pelle con un batuffolo di limone. Va lasciato agire per circa un minuto, prima di risciacquare.

In alternativa al limone, si può utilizzare l’olio essenziale di carota. Svolge un’ottima azione depigmentante. Anche l’olio essenziale di sedano è un toccasana per attenuare le macchie scure sul viso. Va diluito nella quantità di 100 gocce con 30 ml di olio vegetale. Va applicato in piccola quantità sulla zona del viso da trattare, massaggiando delicatamente.

LEGGI ANCHE -> Coprire le macchie scure sul viso: errori da evitare e strategie top

Se, invece, l’obiettivo è prevenire la formazione delle macchie scure sul viso, allora devi scegliere l’olio di lampone. Svolge un’azione antiossidante e protegge la pelle dai raggi UVA e UVB.

LEGGI ANCHE -> Bellezza: 15 consigli che aiutano a sbarazzarsi delle rughe!

Come vedi di strategie da provare per dire addio alle macchie scure sul viso ce ne sono tante. A te la scelta, per sentirti più bella e sicura.