Test dell’Animalier | Cosa comunichi agli altri con il tuo lato “feroce”?

Con il test dell’animalier cercheremo di capire cosa comunichi quando ti vesti come una regina della giungla. Tutto dipende dal modello!

L’animalier è una di quelle fantasie che scatenano soltanto reazioni estreme. L’animalier si ama o si odia, come tutte le cose che lasciano un segno profondo.

Quando non si vuole esagerare si opta di solito per accessori animalier da utilizzare in abbinamento a outfit total look in colori neutri. In questo modo l’effetto finale è certamente memorabile ma meno “d’impatto” di un abito completamente stampato.

E quando invece il nostro obiettivo è proprio esagerare? Quando indossiamo un outfit completamente animalier, come un vestito, bisogna prestare la massima attenzione al modello.

A seconda della combinazione tra linee e stampe, infatti, si ottengono look estremamente differenti, che comunicano all’osservatore impressioni diverse. E tu, quale animalier sei?

Test dell’animalier

Per eseguire questo test ti chiediamo di esaminare quattro diversi modelli di abiti in stampa animalier. Si tratta di un total look, quindi questo tipo di stampa si esprime all’ennesima potenza. Scegli la combinazione di modello e stampa che indosseresti più volentieri e scopri cosa comunichi a una persone che ti guarda!

1 – Abito Romantico Leopardato

Questo abito dalle ampie maniche a sbuffo e dalla profonda scollatura rivela un’animo glamour e romantico allo stesso tempo. Se fosse realizzato con una stoffa a tinta unita questo vestito potrebbe essere tranquillamente quello di una moderna principessa che non rinuncia alla sua sensualità.

Dal momento che però è un abito animalier, questo look comunica qualcosa di diverso: la tua aggressività e la tua forza di carattere si concentrano principalmente sulle relazioni interpersonali.

Sei una persona che sa perfettamente quello che vuole e hai un carattere dominante. Difficilmente scendi a compromessi e ancora più difficilmente accetti di fare qualcosa decisa da altri. Osservandoti con questo abito chiunque penserebbe che con te non si scherza!

2 – Abito Bon Ton con Mix di Stampe

Questo abito dalla scollatura molto castigata e dalle maniche dritte è estremamente elegante. Se fosse realizzato in nero sarebbe uno di quei little black dress di cui tutte le donne sono perdutamente innamorate da decenni.

Naturalmente abbinando a questo modello così rigoroso una stampa aggressiva il sapore complessivo del look cambia in maniera radicale.

Se hai scelto quest’abito significa che la tua forza di carattere si manifesta soprattutto nelle scelte morali. Sei una persona di sani principi che ha la capacità di giudicare in maniera molto netta e precisa ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.

Non scendi a compromessi, non compi mai azioni che possano essere considerate sconvenienti o che seguono valori che non condividi. Sei una persona onesta e tutto d’un pezzo, che non cede davanti alle tentazioni.

3 – Abito Sottoveste leopardato

L’abito sottoveste è un modello che difficilmente manca nel guardaroba di una donna giovane. Dei vari modelli che abbiamo proposto è sicuramente il modello più casual e scanzonato. Può essere indossato da solo, con un paio di stivali di pelle, o può essere abbinato a un paio di jeans skinny come si faceva negli anni Duemila.

In ogni caso è un modello che abbina sensualità, leggerezza e spensieratezza, tutte caratteristiche di una donna giovane che si sta affacciando al mondo per la prima volta e sta facendo nuove esperienze.

Se hai scelto questo modello da abbinare a una fantasia animalier significa che la tua aggressività si rivolge contro coloro che vogliono limitare la tua libertà.

Hai un profondo bisogno di esprimere te stessa, di provare tutte le possibili esperienza che la vita ti offre senza che qualcuno ti dica come vivere la tua vita. Farai degli errori? Ma certo che ne farai, e non hai paura di affrontarne le conseguenze, ma non ti sentirai di certo in colpa per questo!

4 – Abito Elegante Zebrato

Quest’abito dalle spalline sagomate e dalle maniche aderenti potrebbe essere perfetto per una manager o una donna in carriera. Assolutamente glamour nelle forme ma piuttosto aggressivo nella fantasia, quest’abito è perfetto per donne dal carattere forte disposte a far guerra al mondo intero pur di ottenere quello che vogliono.

Se hai scelto quest’abito significa che sei una persona estremamente rigorosa e ligia al dovere. Se ti assumi un compito o una responsabilità non c’è alcuna possibilità che tu possa mancare al tuo impegno. Investi tutta la tua forza di carattere nell’ambito professionale.

Hai anche una forte capacità di leadership e una grande forza di volontà. Sei in grado di guidare le persone e di gestire una squadra. A volte ti viene criticata la tendenza a essere un po’ prepotente, ma si tratta probabilmente di una cattiva abitudine.

Se in passato hai avuto bisogno di utilizzare la forza di carattere per difendere le tue idee e la tua posizione è probabile che ormai tu sia aggressiva per istinto, per far capire immediatamente alle persone chi comanda.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.