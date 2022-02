Taylor Mega è una delle modelle più richieste e seguite degli ultimi anni. La sua bellezza provocante le ha permesso di raggiungere in fretta la notorietà. Molti però sospettano che la sua bellezza non sia del tutto naturale. Ma Taylor Mega è davvero rifatta?

Taylor Mega è una delle modelle più amate in Italia. Ma l’avete mai vista prima del successo? Tutta un’altra persona!

Taylor Mega ha iniziato la sua carriera di modella e influencer alla tenera età di 15 anni (su MySpace) e ha poi raggiunto in fretta il successo nazionale grazie (anche) a una grande forza di volontà e determinazione.

Classe 1993, Taylor (all’anagrafe Elisa Todesco) è crescita in un piccolo paese del Friuli Venezia Giulia e i suoi genitori erano allevatori di tacchini. Ma lei ha sempre sognato il mondo dello spettacolo.

La sua prima comparsa in televisione è avvenuta con il reality L’isola dei Famosi e ha poi partecipato anche al Grande Fratello Vip. Da quel momento in poi la bella influencer è diventata sempre più nota, facendo spesso discutere per il suo stile di vita decisamente fuori dalle righe e i suoi look decisamente provocanti.

Taylor Mega rifatta?

Molti di chiedono però se la bellezza di Taylor sia un dono di madre natura. Guardando le foto di quando era una ragazzina, infatti, la differenza con la Taylor attuale è davvero molto evidente.

Sembra infatti che, con il passare del tempo, la Mega abbia sollevato chirurgicamente l’arco sopraccigliare, in modo da rendere il suo sguardo ancora più magnetico.

Si può notare, inoltre, un cambiamento delle dimensioni del naso, oggi molto più affusolato. Anche le labbra appaiono più gonfie rispetto al passato.

Insomma, sembra proprio che quella di Taylor Mega non sia una bellezza acqua e sapone!