Shampoo fai da te per capelli secchi: 2 ricette bio imperdibili!

Capelli secchi? Prova a nutrirli con uno shampoo 100% naturale. Ti sveliamo 2 ricette facili, veloci e low cost. Scegli la tua preferita! Risultato: una chioma più sana e corposa!

I capelli incorniciano il viso: sono simbolo per eccellenza di bellezza, femminilità e sensualità. Tutte noi desideriamo averli sani e forti; un obiettivo che possiamo facilmente raggiungere seguendo una corretta hair beauty routine.

Quando parliamo di capelli, pensiamo subito allo shampoo. In effetti questo prodotto è indispensabile per un lavaggio accurato. L’importante, però, è non esagerare! La frequenza dei lavaggi dipende, infatti, dal tipo di capelli. Per quelli normali, gli esperti consigliano di fare lo shampoo una o due volte a settimana. Mentre, chi ha capelli grassi o secchi, dovrebbe lavarli più spesso.

Il benessere dei capelli dipende anche dal tipo di shampoo che si utilizza. Facciamo un esempio: se la tua chioma è secca e sfibrata, allora devi sceglierne uno con formulazione più ricca e vitaminica. In commercio si trovano tanti prodotti. Molti di essi, però, contengono sostanze chimiche aggressive.

Se desideri uno shampoo più delicato e completamente naturale, puoi ricorrere al fai da te. Ti sveliamo due ricette facili e veloci per prepararne uno super idratante in pochi step.

Shampoo fai da te nutriente: ecco 2 ricette top!

Per avere una chioma forte, corposa e lucente è fondamentale prendersi cura del cuoio capelluto. Il modo migliore per farlo è utilizzare uno shampoo non troppo aggressivo, che rispetti il pH naturale della pelle.

In genere i capelli diventano molto secchi quando il cuoio capelluto non è abbastanza idratato. Se il tuo è molto delicato, allora utilizza uno shampoo con ingredienti naturali di origine vegetale. Puoi acquistare facilmente un prodotto di questo tipo nelle migliori erboristerie.

Ma nulla ti vieta di ricorrere all’homemade, per prepararne uno a casa in pochi minuti. Ovviamente, hai bisogno della ricetta giusta. Noi te e proponiamo addirittura due, una più golosa dell’altra, per coccolare i tuoi capelli secchi e spenti. Prima ricetta: shampoo all’aloe vera.

INGREDIENTI:

150 ml di acqua distillata;

150 ml di sapone naturale liquido;

150 ml di gel di aloe vera;

150 ml di olio di semi di lino.

PREPARAZIONE: Unisci in una ciotola tutti gli ingredienti e mescola bene, fino ad ottenere un preparato senza grumi. Applicane una noce sui capelli bagnati e friziona leggermente. Lascia agire la schiuma per 4-5 minuti. Infine risciacqua con acqua tiepida abbondante e tampona i capelli prima di passare all’asciugatura con il phon.

Risultato: capelli più lucenti e morbidi al tatto. Tutto merito dell’aloe vera, una pianta straordinaria conosciuta e apprezzata fin dall’antichità per le sue proprietà idratanti. Ci sono poi i semi di lino, che hanno un potere idratante e rinforzante. Agiscono direttamente sul fusto, evitando che i capelli possano spezzarsi.

Questa ricetta prevede anche l’utilizzo del sapone di Castiglia, che è un detergente naturale particolarmente indicato per pelli delicate. Passiamo ora al secondo shampoo fatto in casa, sempre per capelli secchi. Ecco la seconda ricetta ricetta: shampoo al limone e cetriolo

INGREDIENTI:

1 cetriolo pelato;

1 buccia di limone;

succo di mezzo limone.

PREPARAZIONE: Frulla insieme tutti gli ingredienti. Fermati soltanto quando avrai ottenuto una pasta omogenea, senza grumi. Utilizzala come fosse uno shampoo, applicandone giusto una noce su tutta la lunghezza dei capelli. Lascia agire il prodotto per 4-5 minuti. Infine risciacqua con acqua tiepida e tampona i capelli prima di passare all’asciugatura con il phon.

Questo shampoo 100% biologico fungerà da scrub, eliminando tutte le cellule morte. Risultato: i tuoi capelli saranno più sani, morbidi, disciplinati e lucenti! I risultati sono immediati e sbalorditivi. Rimarrai soddisfatta, fidati!