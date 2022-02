Fai attenzione a questi segni zodiacali: tradiscono sempre le amicizie

Sei uno di quei segni zodiacali che tradiscono sempre gli amici? Scopriamo subito chi c’è in questa classifica dell’oroscopo poco lusinghiera!

Ehi, non c’è niente di imbarazzante nel raccontare che un amico, tanto tempo fa, si è rivelato… beh, un nemico.

Capita a tutti, almeno una volta nella vita, di dover confrontarsi con la realizzazione che un nostro amico (o presunto tale) ci ha traditi.

Magari è andato in giro a raccontare le nostre confidenze, che noi consideravamo ben più che private, o magari ancora ha deciso di renderci la vita impossibile e proprio per questo ci rimane estremamente vicino.

La colpa, ovviamente, è loro mica tua: sarebbe meglio, però, capire subito quali sono i segni zodiacali che tendono a farsi beffe dei loro amici. Così sarai pronto in caso dovesse succederti di nuovo!

I segni zodiacali che tradiscono gli amici: ecco chi sono secondo la classifica di oggi dell’oroscopo

Non pensavi sarebbe mai successo a te eppure, ci dispiace se ti è capitato, hai dovuto sperimentare anche tu un tradimento a dir poco doloroso.

Quello di un amico!

Che si tratti di un dramma adolescenziale oppure, molto peggio, di un tradimento che arriva dopo anni ed anni di conoscenza poco importa: il dolore è sempre uguale e sempre lancinante!

Abbiamo chiesto a stelle e pianeti, quindi, di dirci quali sono i segni zodiacali che hanno più probabilità di tradire gli amici.

Ehi, l’oroscopo non può di certo mentire visto che è assolutamente imparziale!

Allora, sei pronto a scoprire se ci sono dei tuoi conoscenti (o forse proprio dei tuoi amici) nella lista dei segni zodiacali che tradiscono gli amici?

Forza e coraggio: ecco chi c’è nelle prime cinque posizioni della classifica di oggi dell’oroscopo!

Scorpione: quinto posto

Che i nati sotto il segno dello Scorpione siano persone particolarmente orientate verso il successo e verso il raggiungimento dei propri obiettivi è praticamente indubbio.

Conosciamo tutti uno Scorpione che pensa (o sembra pensare) solo ed esclusivamente a sé stesso, non è vero?

Ebbene, gli Scorpione possono diventare veramente molto… freddi nei confronti dei loro amici. Diciamo le cose come stanno: potete aspettarvi dagli Scorpione un tradimento a sangue freddo, giustificato perché gli Scorpione vivono secondo la legge del più forte. Che paura!

LEGGI ANCHE –> Questi segni zodiacali devono sempre avere un fidanzato: ecco chi sono!

Vergine: quarto posto

Cara Vergine, ci dispiace proprio doverti dare questa notizia ma ci sei anche tu nella classifica di oggi dei segni zodiacali che tradiscono gli amici.

Nonostante tutto, infatti, a volte ti capita di commettere degli errori che, purtroppo, lasciano un marchio ed anche decisamente scottante sui tuoi rapporti.

Una cosa che i nati sotto il segno della Vergine faticano a capire, infatti, è che spesso e volentieri sono “freddi” nei confronti degli altri, arrivando praticamente a tradire la loro fiducia senza quasi rendersene conto.

Questa, ovviamente, non è una scusa: cari Vergine, è meglio stare più attenti ai bisogni dei vostri amici!

Gemelli: terzo posto

Ebbene, cari Gemelli, che ne dite di questo primo gradino del podio della classifica dei segni zodiacali che tradiscono sempre gli amici?

Ci dispiace dovervi dare questa brutta notizia ma, effettivamente, siete dei traditori abbastanza seriali di fiducia e, soprattutto, di amicizia.

Pensateci un attimo: quanti amici di vecchia data potete contare sulle dita delle vostre mani? Ah, purtroppo quasi nessuno: e come mai, secondo voi?

Ci dispiace dover dire che i Gemelli, spesso e volentieri, finiscono per essere allontanati dagli altri che non riescono più a reggere i loro continui doppi giochi!

LEGGI ANCHE -> Non lasciarli mai da soli con il partner: sono i segni zodiacali più provocanti

Ariete: secondo posto

Ebbene sì, cari Ariete, stelle e pianeti vi hanno posizionato nella seconda posizione dei segni zodiacali che tradiscono gli amici.

Pensate che sia un posizionamento ingiusto? Bene, allora forse dovreste riguardare un attimo indietro alla vostra storia di amicizie.

Gli Ariete, infatti, hanno un lungo storico di persone con cui non parlano più, per un motivo o per un altro.

Se, però, cercherete di scavare più a fondo in queste motivazioni vi renderete conto che c’è sempre un minimo comun denominatore (proprio come a scuola): il tradimento dell’amicizia da parte degli Ariete!

Attenti come sono solo ed esclusivamente a sé stessi, gli Ariete sono persone che spesso e volentieri tradiscono gli amici.

Non si rendono neanche conto di farlo, a volte: semplicemente mettono al primo posto i loro interessi e se possono far colpo su una persona prendendovi in giro… beh, lo faranno!

LEGGI ANCHE –> Fai attenzione ai segni più ambigui: da loro non saprai mai la verità

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che tradiscono gli amici

Incredibile ma vero, sono proprio i nati sotto il segno del Sagittario a guadagnarsi il primo posto nella nostra classifica di oggi.

I Sagittario, infatti, non si fanno assolutamente problemi a tradire la fiducia degli amici… anzi!

Al Sagittario non importano tantissimo i rapporti con le altre persone: sono capacissimi di stare da soli e non hanno paura dell’indipendenza.

Certo, i Sagittario hanno anche quei due, tre rapporti indispensabili nella vita ma neanche loro sono immuni dai “tradimenti” del Sagittario!

Ad un Sagittario non verrà mai in mente di mettere gli altri al primo posto: per loro esiste solamente il loro modo di fare, i loro desideri e le loro priorità.

Preparatevi, quindi, se avete vicino un Sagittario: un tradimento della vostra fiducia è quasi d’obbligo!