I soldi possono tutto: così il Principe Andrea metterà fine allo scandalo

Il Principe Andrea ha raggiunto un accordo economico per evitare li processo: i soldi (della mamma) possono tutto.

Nel corso dell’ultimo anno il Principe Andrea ha completamente distrutto la propria credibilità e la propria immagine pubblica. Accusato di violenza sessuale da una donna di nome Virginia Giuffre, il Principe è stato il primo reale della storia inglese ad essere trascinato al banco degli imputati.

Naturalmente uno scandalo del genere avrebbe potuto avere dei risvolti terribili per tutta la Famiglia Reale britannica, soprattutto in un anno così delicato come quello del Giubileo di Platino della Regina.

Negli scorsi mesi, proprio per mettere una netta distanza tra la propria immagine pubblica e quella di suo figlio degenerato, la Regina Elisabetta ha progressivamente spogliato Andrea del suo ruolo.

Andrea non può perdere il titolo di Duca di York ma, fin dal momento delle prime accuse, è stato privato dei sussidi pubblici che vengono percepiti dai reali più importanti, è stato privato di tutte le cariche onorifiche legate all’esercito (di cui ha fatto parte), è stato completamente cancellato dalla vita pubblica.

Andrea ha infatti subito l’umiliazione massima quando gli è stato proibito di partecipare in uniforme ai funerali di suo padre e gli è stato vietato di posare nelle fotografie pubbliche del matrimonio di sua figlia maggiore la Principessa Beatrice.

Nonostante tutte le precauzioni prese dalla monarchia britannica però lo scandalo è andato avanti per mesi. C’era la possibilità che Andrea si accordasse con la sua accusatrice ma fin dall’inizio Andrea ha negato la propria colpevolezza e ha affermato di voler testimoniare davanti ai giudici.

Eppure, le cose sono cambiate.

Il Principe Andrea ha pagato: i soldi che salvano la Corona dal processo

Tempo fa Andrea rilasciò un’intervista che da più parti venne definita “disastrosa”. Era il 2019 e per la prima volta il Duca compariva davanti alle telecamere per parlare del suo rapporto di amicizia con Jeffrey Epstein, miliardario riconosciuto colpevole di pedofilia, sfruttamento della prostituzione e morto suicida in carcere.

Convinto di poter allontanare ogni dubbio dalla sua persona soltanto grazie al suo naturale carisma e alla sua abilità nello stare davanti alle telecamere, Andrea creò un disastro mediatico.

Il Principe non manifestò alcuna empatia con le vittime di violenza sessuale né si dimostrò pentito per i suoi legami con personaggi estremamente discutibili come Epstein.

Inoltre, Virginia Giuffre aveva affermato di aver incontrato Andrea tre volte e di essere stata indotta ad avere rapporti sessuali con lui. L’alibi del Principe per una delle notti incriminate apparì tanto debole da essere assurdo.

Andrea affermò che quella sera era stato in una nota catena di fast food insieme alla figlia Beatrice. Nessuno è mai riuscito a credere che una persona snob come il Duca avesse piacere a frequentare con sua figlia un posto del genere.

Inoltre, nel corso della stessa intervista Andrea affermò di non sudare. Perché fu necessaria questa menzogna? Perché Virignia Giuffre aveva spiegato che uno degli incontri con Andrea avvenne in un night club, e che il Principe sudava copiosamente sulla pista da ballo.

Nel 2019 Andrea espose l’assurda teoria per cui a causa di un trauma subito durante la guerra delle Isole Falkland oggi è affetto da una particolare condizione medica che gli impedisce di sudare come le persone normali. Purtroppo per lui esistono fotografie successive alla Guerra in cui il Duca, poco elegantemente, appare con le ascelle pezzate.

Considerando la pessima figura mediatica del 2019, è comprensibile che lo staff legale di Andrea abbia tentato in ogni modo di dissuadere il Principe dal presentarsi a testimoniare in tribunale. Qualsiasi “scivolone” avrebbe potuto essere utilizzato contro di lui e creare ulteriori danni di immagine alla Famiglia Reale.

Almeno inizialmente Andrea non ha voluto sentire ragioni. Aveva imposto ai suoi avvocati di “disdire tutti gli impegni natalizi” per creare una solida linea di difesa che lo salvasse dalla condanna.

Per Andrea patteggiare con l’accusa era completamente escluso. Anche il rischio di rovinare il Giubileo di Platino con gli strascichi della sua vicenda legale sembrava essere un dettaglio di poco conto agli occhi del Duca di York.

LEGGI ANCHE -> La Regina dà il via ai festeggiamenti per il Giubileo (con un vestito usato!)

Alla fine però sembra che qualcuno abbia fatto ragionare Andrea. Si è da poco diffusa, infatti, la notizia che il Principe ha pagato per evitare il processo.

Nello specifico ha accettato di versare una somma imprecisata a un’associazione che si occupa di tutela delle donne vittime di violenza indicata dalla stessa Virginia Giuffre.

Secondo The Sun “il Duca ha accettato di fare una sostanziosa donazione all’ente di beneficenza di Virginia Giuffre dopo che i due hanno concordato un accordo extragiudiziale“.

Secondo l’accordo, inoltre, il Duca si è impegnato a “mostrare il suo rammarico per la sua frequentazione con Epstein sostenendo economicamente le vittime di traffico e violenza sessuale”.

La domanda che però si stanno ponendo tutti è: quanti soldi ha pagato Andrea per evitare il processo? Non si ha alcuna informazione certa in merito, anche se sicuramente si tratta di milioni di sterline.

Considerando che il Principe non viene più pagato regolarmente con i soldi dello stato, è chiaro che è la Regina a sostenere le sue spese sottraendoli dalla sua rendita personale di 21,7 milioni di sterline che proviene dal Ducato di Lancaster.

Oltre a questo, in qualità di ex militare, Andrea percepisce la pensione della marina militare britannica, quindi sono ancora i cittadini a pagare per il suo sostentamento.

Ne deriva che, assurdamente, le spese legali del figlio degenerato sono state pagate e saranno pagate con il denaro di una donna irreprensibile, che avrebbe voluto soltanto trascorrere in serenità gli ultimi anni della sua vecchiaia.

Nel frattempo molti stanno chiedendo a gran voce che l’importo pagato sia reso pubblico e che dovrebbero essere rese note anche le fonti dei soldi sborsati da Andrea. Lo scandalo non si è ancora placato del tutto.

