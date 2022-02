Conosci già il metodo scientifico ed infallibile per avere un orgasmo?

Garantire un orgasmo ad una donna sarebbe estremamente semplice. Secondo questo studio scientifico basterebbero solo 3 cose.

Hai difficoltà a garantire alla tua partner un orgasmo? Non c’è motivo di preoccuparsi se non fate i fuochi d’artificio sotto le lenzuola. Se apprenderete questo metodo scientifico la vostra intimità di coppia cambierà radicalmente e la vostra partner non avrà più difficoltà ad avere orgasmi.

Oggi vi parleremo di uno studio condotto sull’orgasmo femminile con l’obiettivo di determinare il modo sicuro per ottenerlo. Per alcune donne raggiungere l’apice del piacere non è semplice ma facendo queste tre cose moltiplicherete le vostre probabilità di successo.

Il metodo scientifico ed infallibile per far godere una donna

L’orgasmo femminile può essere una meta molto ambita ma molto difficile per alcune donne. I motivi per i quali si parla di anorgasmia sono diversi ma secondo un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica americana Archives of Sexual Behavior, potrebbero essere raggirati provando questo metodo scientifico.

I ricercatori e gli autori dello studio hanno intervistato 52.000 uomini e donne eterosessuali, gay e bisessuali di età compresa tra 18 e 65 anni attraverso un questionario. Ai partecipanti è stato chiesto di raccontare la loro vita sessuale per molti aspetti. La frequenza e gli stimoli e la loro libido sono stati messi sotto esame e hanno portato i ricercatori a scoprire una grande verità legata all’orgasmo. A quanto pare questo tenderebbe a manifestarsi quasi sempre quando l’atto sessuale non trascura 3 cose. I

Solo 3 condizioni per farle raggiungere il piacere

I ricercatori si sono interessati in particolar modo di preliminari, frequenza e grado di soddisfazione sessuale, ed è così che hanno scoperto che le donne che hanno un orgasmo quasi ogni volta che fanno l’amore sono quelle che:

davo rilievo ai preliminari e li fanno durare più di 15 minuti

non si vergognano di dire cosa desiderano a letto

apprezzano e si complimentano con il partner per le sue performance

amano scambiarsi messaggi erotici col partner

Indossano lingerie sexy

Prova posizioni sessuali nuove

Si lasciano stimolare

realizzano le loro fantasie

hanno una relazione stabile e forte

Questo elenco vi sembra troppo lungo? In realtà si potrebbe accorciare di molto. Lo studio ha concluso che per l’80% delle donne solo tre cose sarebbero essenziali per raggiungere un orgasmo ad ogni rapporto sessuale: sesso orale, stimolazione genitale manuale e baci passionali.

Se sarete in grado di combinare queste 3 cose porterete sicuramente a casa la vittoria.

Ricordate sempre la chiave del successo di un rapporto sessuale per i sessuologhi: ogni rapporto sessuale ha lo scopo di raggiungere il piacere. Si fa l’amore non per concepire un figlio o per risolvere un attrito, ma per ottenere piacere, quindi non dimenticate che è sul piacere che dovreste concentrarvi.