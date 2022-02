Chiara Ferragni vestita malissimo? Ecco le foto che lo confermano!

Chiara Ferragni vestita malissimo? È successo! L’imprenditrice digitale italiana più famosa del momento è a New York per la NY Fashion Week, e ha deciso di indossare un look al quanto discutibile! Scopriamo i retroscena su questa guida di stile targata CheDonna!

La grande Coco Chanel disse: “La moda passa, lo stile resta”. Lo sapeva bene lei, che negli anni del primo dopo guerra emerse con il suo concetto di moda femminile. Sensuale, pratico e chic. Decisamente nuovo per le donne della prima metà del Novecento, attuale ancora ai giorni nostri. La stilista francese introdusse nell’abbigliamento femminile delle novità, come i pantaloni, gli abiti neri e il minimalismo. Fu di certo criticata, ma la sua visione in fatto di moda raccontava una nuova donna, che aveva bisogno di uno stile che la rappresentasse a pieno. La moda ha come scopo ultimo proprio questo: cercare di raccontare attraverso abiti, colori e outfit, la società contemporanea, e per fare ciò è in costante cambiamento. Ma cosa avviene quando il cambiamento in fatto di fashion avviene nella direzione sbagliata?

Le tendenze degli ultimi anni post pandemia hanno mostrato una caratteristica comune: quella di emergere dalla normalità con dettagli particolari e fuori dal comune.

Una caratteristica che è sempre esistita nella moda, e per questo motivo nel corso degli anni abbiamo avuto la possibilità di vedere stilisti come Christian Dior, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, per non parlare degli italiani Guccio Gucci, Krizia, Gianni e Donatella Versace.

Ma negli ultimi tempi la volontà di emergere sembra più forte della volontà di vestirsi “bene”. I look delle ultime manifestazioni del fashion presentano tutti una caratteristica comune: esagerati e sfarzosi. È questa la vera direzione della moda del 2022?

Un esempio di ciò ce lo mostra proprio lei, Chiara Ferragni! L’imprenditrice digitale italiana più famosa del momento è a New York, per la NY Fashion Week, e uno dei suoi ultimi look ha confermato questa tendenza esagerata della moda.

Volete sapere tutti i dettagli del look di Chiara Ferragni? Leggiamolo qui!

Chiara Ferragni vestita malissimo o di tendenza? Le stravaganze del fashion 2022!

Vanno bene le novità, se apportate con criterio! Pancia scoperta e sandali con calzino? Assolutamente no!

Uno degli ultimi post di Instagram pubblicato da Chiara Ferragni la ritraeva in un look alquanto particolare, che mostra gli estremi delle tendenze del prossimo anno:

maxi puffy jacket oversize color camel

camicia di jeans con maglioncino grigio con trama a treccia sopra, tutto crop

pancia scoperta

leggings grigio di lana a vita bassa con sopra una minigonna camel stile anni 2000

sandalo gioiello sopra la calzamaglia.

Il tutto firmato MiuMiu. Il total look presenta alcune delle tendenze che abbiamo visto e vedremo in futuro, come il puffy jacket, i sandali con calzino a vista e capi provenienti dalla moda del 2000. Ma è questa la direzione futura che vogliamo intraprendere in fatto di moda? Questo lo lascio decidere a voi!

