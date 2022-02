Anna Falchi punta sul rosa cipria per mostrarsi con eleganza. Copiamola!

Lo sappiamo tutte, i colori tenui ringiovaniscono e donano dolcezza e, per quanto al mondo si debba mostrare il lato forte e coraggioso (soprattutto in quello del lavoro) in realtà non ne abbiamo mai abbastanza e ne servirebbe di più. Per ricordarci di vestire in rosa cipria seguiamo la bella Anna Falchi con questi brand del web.

Bando all’aggressività ed agli outfit super sensuali, di giorno meglio puntare su colori femminili e senza tempo. Questo vale sia per quando abbiamo una colazione con il nostro boss ed il resto del team sia quando vediamo un nuovo papabile fidanzato per un caffè alla luce del sole. Anna Falchi, non a caso, sceglie un tubino rosa che sottolinea impetuoso le forme (quindi attenzione) che nel suo caso sono, come sempre, perfette e che non disturba anzi, rilassa chi lo guarda. Scopriamo quali abiti rosa indossare a febbraio e come abbinarli.

Copiamo l’abito easy chic rosa cipria di Anna Falchi per spiccare con la delicatezza

L’abito Gloria di Guess (su Zalando è scontato del 35% e si trova a 64,99 euro) è un semplice tubino in maglia con scollo circolare e maniche lunghe. Ottimo per le più giovani, si può portare con una tracolla nera ed un paio di anfibi coordinati. Le décolleté classiche nude scelte da Anna non sarebbero adatte ad un tessuto così casual.

In georgette di seta, l’abito di See by Chloé sembra pensato apposta per il cocktail. Aggraziato e sottile, è composto da una sottoveste removibile e dal sopra che vede ricami ondulati e traforati sulle maniche lunghe e ruches sul collo. Costa 287 euro già scontato su MyTheresa. In questo caso si hanno due opzioni: tacco alto nero o stivale cuissard in camoscio (anche flat).

Un tubino – che però è più in rosa antico che cipria – è disegnato da Elisabetta Franchi (220 euro). Mette in risalto il seno, ha le spalline in raso ed è stretto sul punto vita. Anche in questo caso è meglio essere in forma perché non lascia spazio all’immaginazione.

Più largo e glamorous, il vestito corto di Asos Design (159,99 euro) è in stile grembiule a balze con applicato un soffice tessuto rosa jacquard. Se siete invitate ad un party o ad una serata con le amiche è garantito che tutte vi chiederanno dove l’abbiate scovato. Sì ad una scarpa che slanci anche in argento metallizzato o oro.

Abbiamo visto che non ci sono scuse, tutte possiamo indossare un abito rosa cipria ed essere favolose. Bisogna avere una buona motivazione e tanta voglia di scattarsi delle foto ricordo per immortalarsi, come fa Anna, in pose da star.

Silvia Zanchi