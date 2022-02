Test dell’Amore verso se stessi | Sei sicura di volerti bene abbastanza?

L’amore verso se stessi è importantissimo per una vita sana: con questo test capiremo se ne hai a sufficienza o hai bisogno di coltivarlo.

Spesso si confonde l’amore verso se stessi con l’autostima. Si ritiene che avere un’autostima solida significhi necessariamente amare se stessi e che, con un’autostima traballante, le cose vadano diversamente.

In realtà autostima e amore verso se stessi non sono esattamente la stessa cosa. Anche chi ha un’autostima mediocre può imparare ad accettare i propri difetti e a prendersi comunque cura di se stesso dal punto di vista emotivo e psicologico.

Naturalmente è necessario possedere una grande maturità psicologica e la capacità di accettare pregi e difetti della propria personalità. Non è semplice!

Inoltre, spesso le persone (e soprattutto le donne) sono convinte di amarsi a sufficienza quando, invece, non è così.

Per capire allora qual è il livello d’amore che provi nei confronti di te stessa abbiamo messo a punto un test che si basa sull’interpretazione inconscia di un’immagine particolare.

Test dell’Amore Verso Se Stessi

Per eseguire questo test ti chiediamo soltanto di osservare attentamente il quadro e prestare attenzione a tutti i vari elementi che lo compongono. Regalati qualche momento di tempo e poi scegli l’elemento che ti ha incuriosito maggiormente o che ha attirato la tua attenzione più di altri. Leggendo il profilo corrispondente capirai se ti ami abbastanza oppure no!

1 – La Mano

La mano è certamente uno degli elementi principali del quadro. Posta al centro della composizione è quasi il “fondamento” dell’immagine.

Se hai scelto la mano che sorregge la rosa significa che sei molto oggettiva nel rapporto con te stessa. Sei in grado di analizzare tutti gli aspetti del tuo carattere, dai punti di forza alle debolezze, e sai fornire a te stessa il giusto sostegno in ogni occasione.

Forse la tua autostima non è ai massimi livelli, ma sai perfettamente che, pur con i tuoi limiti, sei una persona che vale.

Questo significa che avrai sempre un grande amore per te stessa e per tutto l’impegno che profondi nel vivere la tua vita al meglio delle tue possibilità. Molte persone dovrebbero davvero imparare da te questo atteggiamento!

2 – La Rosa

La rosa è l’elemento più appariscente dell’immagine. Si trova in una posizione sopraelevata rispetto a tutto quanto c’è intorno ed è l’unico oggetto completamente rosso del dipinto.

Se hai scelto la rosa significa che la tua autostima è davvero molto alta e che, per questo motivo, nutri moltissimo amore verso te stessa.

Cerchi di prenderti cura di te in ogni modo, assicurandoti che le tue necessità e le tue priorità vengano sempre soddisfatte.

Si tratta di un atteggiamento molto salutare per il proprio benessere psicologico, ma nasconde un grave pericolo.

Le persone troppo concentrate su se stesse e sull’appagamento dei propri desideri in genere possono risultare egoiste, poco inclini alla cura degli altri e alla condivisione.

Forse non è il tuo caso, ma tieni sempre presente che questo pericolo è costantemente in agguato. Potrebbe anche capitare che, se qualcuno ti facesse notare che sei una persona un po’ troppo egocentrica, tu non gli daresti troppa importanza. “Non ha capito nulla di me, come si permette di giudicarmi?” potrebbe essere il succo del tuo pensiero.

3 – La Donna con il velo

La donna con il velo è l’elemento più piccolo e meno in evidenza tra tutti quelli che compongono l’immagine. Se l’hai notata significa che sei una buona osservatrice e che, per questo motivo, tendi ad attribuire importanza anche ai dettagli.

La tua preferenza per questa figura indica però che non ti tieni in gran considerazione. Molto spesso ti ritrovi a “restare sullo sfondo” nelle occasioni pubbliche, ma anche nei rapporti d’amore e d’amicizia.

Non sei una persona che ama stare al centro dell’attenzione per il semplice fatto che non ritieni di avere le qualità necessarie a essere ammirata o semplicemente osservata da una persona estranea.

Per questo motivo tendi sempre a metterti da parte, addirittura “coprendoti” o “mascherandoti” per evitare gli sguardi altrui. Non a caso, infatti, la piccola figura sventola un velo molto grande, nel quale potrebbe avvolgersi.

Per concludere possiamo affermare che dovresti imparare ad assicurare a te stessa le giuste attenzioni, sia dal punto di vista fisico sia da quello psicologico ed emotivo. Cerca di ascoltare di più i tuoi bisogni e convinciti di una cosa fondamentale: la tua voce ha pari dignità rispetto a quella di tutti gli altri!

