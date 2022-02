Questi segni zodiacali devono sempre avere un fidanzato: ecco chi sono!

Sei pronta a scoprire la classifica dei segni zodiacali sempre fidanzati? Speriamo che il tuo partner non ci sia tra loro: ecco perché!

Ci sono persone, e purtroppo le conosciamo bene, che faticano veramente tanto a stare da soli.

Immaginare di passare un periodo di tempo senza una dolce metà a fianco è per loro praticamente impossibile: cosa? Stare da soli? Scherziamo, forse?

Oggi abbiamo deciso di chiedere all’oroscopo se può darci una classifica di quali siano i segni zodiacali che proprio devono avere sempre vicino un fidanzato.

Dopotutto è meglio sapere se il tuo fidanzato è tra loro, no?

I segni zodiacali sempre fidanzati: scopri se anche il tuo partner non può veramente stare da solo

Abbiamo conosciuto tutti qualcuno, nella vita, che non può fare a meno di essere fidanzato. Magari si tratta di quella tua amica che, tra una storia di dieci anni ed una di cinque, ha comunque avuto sempre un fidanzato serio (con storie che magari duravano uno o due anni).

Oppure sei proprio tu, adesso che ti guardi indietro, a capire che… ehi, non sei mai stato da solo!

Ci sono persone che proprio non riescono a fare a meno di un partner, tanto che a volte si obbligano a stare in situazioni veramente deprimenti piuttosto che da soli!

Ecco perché, quindi, abbiamo chiesto a stelle e pianeti di stilare la classifica dei segni zodiacali che devono essere sempre fidanzati.

Non credi sia meglio scoprire se anche il tuo partner è tra loro e, se sì, farsi due domande a riguardo?

Pesci: quinto posto

Incredibile ma vero, mettiamo i nati sotto il segno dei Pesci solo al quinto posto della nostra classifica di oggi.

I Pesci sono comunemente noti per essere “innamorati dell’amore” e anche come uno dei segni zodiacali… beh, sempre fidanzati!

Dobbiamo ammettere che ai Pesci, spesso e volentieri, non fa paura rimanere single: il fatto è che, però, ci sono tantissime persone con le quali i Pesci potrebbero stare bene insieme… e spesso gli capita di avere relazioni una dopo l’altra, senza malizia!

Cari Pesci, non vi offendete: sapete benissimo di essere uno dei segni zodiacali sempre (sempre) fidanzati!

Bilancia: quarto posto

Vi sembra una sorpresa che la Bilancia si trovi in questa classifica dell’oroscopo? Possiamo dire che i nati sotto il segno della Bilancia non sono persone che si impegnano, per modo di dire, nelle relazioni e non vorrebbero essere sempre fidanzati: semplicemente, gli capita!

La Bilancia, infatti, è un segno che ha un unico grande difetto: vuole piacere a tutti ma veramente a tutti quanti! Ecco perché, anche quando ha una relazione di poco conto o con una persona che non è quella giusta, la Bilancia si sforza comunque di rimanere in quella relazione.

Come fa? Ma rendendosi il più attraente o appetibile possibile: il risultato è che i nati sotto il segno della Bilancia sono sempre fidanzati… e forse non vorrebbero neanche!

Cancro: terzo posto

Avete mai conosciuto un Cancro single? Se la risposta è sì, forse dovreste riconsiderare un attimo le vostre idee: siete proprio sicuri che la persona in questione sia nata sotto il segno del Cancro?

Per quanto non sia assolutamente difficile da immaginare, i Cancro sono persone che sono quasi sempre fidanzate.

Anche quando cercano di concentrarsi sulla vita da single, infatti, ai Cancro capita quasi sempre di “inciampare” in una relazione. Ma come fanno?

Semplice: i Cancro finiscono sempre per impegnarsi con praticamente chiunque si metta con loro, anche persone che non vorrebbero avere una relazione. L’impegno, in amore, porta molto lontano ed ecco che i Cancro finiscono per essere uno di quei segni zodiacali… sempre fidanzati!

Gemelli: secondo posto

Una prima sorpresa ci attende al secondo posto della nostra classifica dei segni zodiacali sempre fidanzati.

I Gemelli, infatti, si trovano veramente molto in alto in questa classifica: ma per quale motivo? Non sono liberi ed indipendenti?

La risposta, sfortunatamente per tutti, è proprio no: anzi! Ai Gemelli piace tantissimo essere fidanzati: avere un partner vuol dire che c’è qualcuno sempre vicino, pronto a raccogliere i pezzi quando loro mandano tutto in frantumi!

Ai Gemelli piace particolarmente essere contesi e l’amore e le relazioni li mettono nella posizione migliore per… sentirsi desiderati!

Fate attenzione ai Gemelli: sono capaci di creare intrighi veramente dolorosi dal punto di vista sentimentale e possiamo assicurarvi che loro cascheranno sempre in piedi!

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che sono sempre fidanzati

Incredibile ma vero, al primo posto della nostra classifica di oggi incontriamo tutti i nati sotto il segno del Toro.

Il Toro, così silenzioso e quieto, sempre organizzato e mai “eclatante“, guadagna un primo posto veramente niente male.

Ehi ma è vero è che i Toro devono essere sempre fidanzati?

La risposta, purtroppo per i Toro e per chi li circonda, è sì: accidenti che smacco!

Ai Toro, infatti, importa tantissimo un elemento su tutti gli altri: la pace. Per loro è fondamentale poter sentirsi in pace con sé stessi e con gli altri e, per questo motivo, spesso chiudono un occhio.

Questo non vuol dire che il Toro apprezzi o sorvoli sui tradimenti, sia chiaro! Vogliamo solo dire che il Toro è capace di rimanere per anni nella stessa situazione perché non ha voglia o ha troppa paura di cambiare. Ancora peggio: se si lascia o viene lasciato e non ha un piano B pronto… potete star certi che “riempirà” il buco con la prima persona che incontra, finendo per rimanerci insieme… anche per degli anni!

