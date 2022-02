Il trucco cut crease di Adua del Vesco per essere divine come Marilyn

By

Il cut crease di Adua del Vesco è un trucco occhi adatto alle donne di ogni età che vogliono sentirsi tutte un po’ Marilyn!

Una palpebra ampia e luminosa, una linea che definisce bene la piega senza togliere luce allo sguardo, ciglia lunghe e una sottile linea di eyeliner. Sono questi gli ingredienti magici per un trucco occhi degno di Marilyn Monroe!

In una recente sessione di trucco teatrale Adua del Vesco (nome d’arte di Rosalinda Cannavò) si è sottoposta a una vera trasformazione. L’attrice ha vestito i panni e il make up di una delle più grandi dive di tutti i tempi.

Vale assolutamente la pena capire quanto sia semplice realizzare questo trucco occhi, soprattutto perché, contrariamente alla prima impressione, è davvero molto basico.

Prima di capire come procedere è fondamentale individuare i colori più adatti all’incarnato. Si dovranno scegliere un ombretto rosa e un ombretto marrone. Come sanno le esperte di armocromia, però, la scelta può essere ricca di insidie.

Se si ha un incarnato freddo come quello di Rosalinda si dovranno scegliere un rosa e un marrone freddi, che cioè non contengano toni di arancio o di rosso.

Al contrario, se si ha una carnagione dorata o dal sottotono caldo si dovranno scegliere un rosa tendente al pesca e un marrone caldo, che contenga cioè piccole quantità di giallo o di arancio.

Come si realizza passo dopo passo il cut crease di Adua del Vesco

In un cut crease è fondamentale stendere perfettamente il colore chiaro sulla palpebra mobile. Per essere facilitate in questa operazione e ottenere un risultato omogeneo senza sforzo il nostro consiglio è di applicare uno strato di primer occhi.

L’ombretto rosa dovrebbe essere opaco e dovrebbe essere applicato con un pennello morbido a goccia, che permetta di sfumarlo perfettamente. Per un “effetto Marilyn” l’ombretto dovrà essere “allungato” leggermente oltre l’angolo esterno dell’occhio.

Con l’ombretto marrone, anch’esso opaco, si dovranno rendere più profonde le ombre. Questo cut crease delicatissimo prevede un chiaroscuro non troppo forte, quindi il consiglio è di applicare poco prodotto per volta e intensificare mano a mano il colore fino a raggiungere il risultato desiderato.

Con un pennellino a goccia di piccolissime dimensioni a questo punto si dovrà realizzare la linea lungo la piega della palpebra.

Per farlo si potrebbe utilizzare anche una matita morbida, ma in qual caso sarebbe comunque necessario sfumarla per ottenere un effetto meno marcato e più morbido. Sfumare una matita è molto più difficile che sfumare una polvere: considerata anche la delicatezza della parte del viso su cui si sta lavorando l’ombretto è la scelta migliore.

Marilyn portava sopracciglia sottilissime, come imponeva la moda del tempo. Un arco sopracciliare così sollevato ampliava lo spazio della palpebra e faceva sembrare gli occhi più grandi.

Anche se non si ha alcuna intenzione di rinunciare alle propria sopracciglia si può comunque intensificare la luce sotto l’arco del sopracciglio applicando un po’ di illuminante o, in alternativa, un ombretto nude dal finish luminoso.

Eyeliner e ciglia finte

Negli anni Cinquanta tutte le dive di Hollywood utilizzavano l’eyeliner. Oggi questo prodotto è tornato di gran moda, ma bisogna prestare attenzione ad applicarlo nel modo giusto.

Lo spessore della linea deve essere sempre proporzionato alla grandezza dell’occhio. Anche l’ala non dovrà essere troppo lunga o troppo corta. L’obiettivo è creare sempre un insieme armonico, sia nei colori sia nelle dimensioni.

Questo trucco è letteralmente senza età, tuttavia se si ha qualche anno in più e la palpebra comincia a diventare leggermente grinzosa, è molto meglio lasciar perdere l’eyeliner e optare per una matita nera da sfumare leggermente per evitare di accentuare rughe e pieghette.

E le ciglia finte? Per un make up adatto a tutti i giorni si può fare a meno delle ciglia finte. Un’ottima alternativa è utilizzare il piegaciglia per curvare le ciglia e prepararle a un’abbondante applicazione di mascara.

Per un “effetto Marilyn” assicurato il consiglio è di applicare più mascara sulle ciglia esterne e meno su quelle più vicine alla parte interna dell’occhio. Se si hanno gli occhi leggermente all’ingiù è meglio evitare del tutto l’applicazione di mascara sulle ciglia inferiori.