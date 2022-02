Console e videogiochi sempre nel caos? Ecco come rimediare

Scopri come mantenere console e videogiochi sempre in ordine grazie ad alcune semplici astuzie.

Chi punta ad una casa sempre in perfetto ordine sa bene come ci siano delle stanze più ostiche di altre. Dal soggiorno alla cucina, ci sono angoli della casa che sembrano destinati a regnare nel caos perenne. Ciò è dovuto solitamente a diversi fattori che si mettono insieme creando un mix di cause apparentemente difficili da risolvere. Si va infatti dal numero di persone che popolano una stanza, agli oggetti in essa contenuti e fino all’uso che se ne fa di volta in volta.

Un classico esempio è dato dalla zona in cui si trovano console e videogiochi. Che si tratti del soggiorno o della camera dei propri figli, trovarla in ordine è pura utopia. Eppure, ci sono delle piccole astuzie che se messe in atto possono aiutarci a far ordine persino tra la console ed i videogiochi. E tutto senza dover impazzire più di tanto.

Console e videogiochi sempre in ordine? Ecco come fare

Poter contare su una postazione giochi che sia sempre linda è pulita forse è un po’ troppo. Se si parla di ordine, però, si può fare molto, sopratutto se stabilite le regole e messi in atto gli opportuni accorgimenti si chiederà l’aiuto di chi è solito farne uso.

Per quanto difficile possa sembrare, mettere ordine tra il groviglio di fili, giochi e joystick che si hanno sempre in giro per casa è fattibile. Basta infatti organizzarsi per bene e stabilire un ordine per ogni cosa per vedere le cose cambiare da un giorno all’altro. Provare per credere.

Tenere la console ben in vista. Un buon modo per evitare incidenti di percorso o mobili segnati è quello di tenere la console di gioco ben in vista assegnandole un suo spazio e facendo in modo che non cambi più. In questo modo si eviterà di doverla spostare di continuo e si potrà contare su un angolo un po’ più ordinato. Se si ha spazio a sufficienza, sulla stessa si potranno riporre anche oggetti dedicati al gioco.

Predisporre un tappeto o un’area cuscini. Se la tv è troppo lontana da letto o divano e l’abitudine di chi gioca è quella di mettersi per terra o dove capita, può essere utile allestire un’area gioco sistemando un tappeto davanti alla tv o posizionando dei cuscini in quella zona. In questo modo ci sarà un punto prestabilito nel quale giocare, non si dovranno spostare poltrone e sedie e si manterrà una certa parvenza d’ordine. Se averli in giro al di là dei momenti di gioco risulta difficile si può sempre acquistare una cesta o un mobile in cui riporli dopo l’uso.

LEGGI ANCHE -> Tenere i cavi in ordine ti stressa? Non più, abbiamo i trucchi infallibili!

Allestire un angolo per i giochi. Che si tratti del mobile della tv, di una mensola da apporle vicino o di un cassetto da destinare solo a questo, i giochi andranno sistemati tutti insieme e ben visibili. In questo modo, quando ne serve uno basterà prenderlo e riporre quello precedentemente in uso senza dover frugare in giro per minuti in grado di stabilire il caos. In questo modo l’esperienza di gioco sarà migliore e al contempo si potrà contare su una stanza sgombra da custodie aperte e dimenticate in giro.

Creare un cesto per i vari joystick. Iniziamo con il dire che questi dovrebbero essere senza fili. Anche così, però, c’è sempre il problema della ricarica. Onde evitare di trovarsi ad inciampare di continuo su fili lasciati in giro e magari anche tanto tesi fa dare lo sgambetto è quindi utile allestire una cesta. Questa può essere chiusa o aperta e andrà ovviamente riposta di fianco all’area gioco e poco distante dalla presa di corrente. In questo modo si avrà sempre un posto pratico dove sistemare tutto dopo la sessione di gioco e si potranno al contempo mantenere in carica joystick e accessori vari senza doverli lasciare in giro per casa.

Tenere a portata di mano ciò che serve per pulire. È buona norma pulire joystick e console dopo l’uso. In questo modo non lo si dovrà fare in un secondo tempo. Conservare un recipiente spray ed un panno antistatico per la tv insieme ai giochi può quindi rivelarsi molto utile. In questo modo, infatti, basterà un istante per pulire la zona. Cosa che incentiverà a tenerla anche maggiormente in ordine.

LEGGI ANCHE -> Postazione di lavoro nel caos? Tutti i trucchi per organizzarla senza fatica

Queste piccole astuzie, se messe insieme e seguite con scrupolo (anche da chi gioca) possono aiutare davvero molto nel far ordine intorno alla console di gioco e ciò che la riguarda. Un modo per vivere alcuni ambienti solitamente ingestibili in modo molto più sereno. E tutto senza dover faticare ogni volta.