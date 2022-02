Test dei Tarocchi dell’Amore | Come ti vede il tuo partner nella relazione?

Con il test dei tarocchi scopriremo come ti vede il tuo partner all’interno della vostra relazione d’amore. Forse non appari come vorresti!

Per millenni i tarocchi sono stati utilizzati per predire il futuro ma hanno anche una profonda connessione con la psicologia. Essi contengono infatti dei simboli universali che parlano direttamente al nostro inconscio e attraverso i quali riusciamo a esprimere la nostra personalità.

I tarocchi si dividono in arcani maggiori e arcani minori. Gli arcani maggiori hanno un significato molto ampio, si potrebbe dire quasi universale.

Fanno parte degli arcani maggiori molte figure femminili estremamente forti, che rappresentano le diverse abilità e le diverse caratteristiche “magiche” della femminilità.

Le più importanti sono il la Papessa, l’Imperatrice e la Giustizia, che corrispondono rispettivamente all’arcano n.2, 3 e 8.

Anche se non conosci a fondo il significato dei tarocchi il tuo inconscio sarà in grado di utilizzarli per far emergere la tua vera natura. In questo caso li utilizzeremo per capire quale ruolo svolgi nella tua relazione d’amore, o meglio come ti percepisce davvero il tuo partner (anche se non te lo dice).

Test dei Tarocchi dell’Amore

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare le tre carte dei tarocchi che ti stiamo proponendo cercando di coglierne tutti i dettagli. Dopo averli osservati ti invitiamo a scegliere quello che istintivamente trovi più simile alla tua personalità.

1 – La Papessa

La Papessa rappresenta la spiritualità profonda, cioè la capacità di comprendere che la vita non è soltanto una questione materiale.

La Papessa è la custode dei più grandi segreti, è in grado di svelare i misteri della vita e, in generale, rappresenta la saggezza delle donne.

Essendo così legata al mistero e alla spiritualità, la Papessa è una figura molto enigmatica. Questo significa che non tutti sono in grado di capire pienamente ciò che pensa e ciò che dice.

Se si trattasse di una persona in carne e ossa si potrebbe dire che la papessa avrebbe un carattere molto complesso, tale per cui molte persone la bollerebbero come “particolare”.

Se hai scelto questa carta come quella che senti più vicina alla tua personalità significa che esattamente come la Papessa sei una persona molto spirituale e dotata di una profondissima intelligenza emotiva.

Il problema è in amore queste non sono sempre caratteristiche ben viste. Molto probabilmente il tuo partner fa fatica a capirti davvero e pensa che a volte tu abbia un’atteggiamento un po’ saccente.

Forse pensi troppo spesso di avere assolutamente ragione, oppure è questo quello che dai a vedere al tuo partner e a tutti quelli che ti conoscono. Si tratta di un atteggiamento che ti consigliamo di correggere almeno un po’!

2 – L’Imperatrice

L’Imperatrice è la donna per eccellenza negli Arcani Maggiori. Seduta sul trono con lo scudo e lo scettro, indica la capacità di difendere ciò che è giusto, ma anche la capacità di comprendere in profondità le persone grazie alla sua grandissima empatia.

La funzione principale dell’Imperatrice è creare l’armonia nel mondo intorno a sé. Con questa espressione si intende sia l’armonia tra le persone sia quella tra le persone e le situazioni del mondo circostante.

Se hai scelto questa carta significa che sei una persona in grado di tirar fuori il meglio da tutti coloro che ti circondano. Sai come mettere tutti a proprio agio e come fare in modo che ognuno si esprima al meglio delle sue possibilità.

Eserciti questo tuo fantastico potere anche in amore, quindi il tuo partner si sente amato e valorizzato nel rapporto con te. Ti vede sia come una confidente e una “tifosa”, perché sei sempre in grado di fargli arrivare il tuo sostegno in tutte le forme possibili.

3 – La Giustizia

La giustizia siede su un trono come l’Imperatrice ma regge in mano la bilancia, che rappresenta un giudizio oggettivo ed equilibrato, e la spada, che rappresenta la capacità di punire chi non rispetta la legge.

Si tratta di una carta che rappresenta la moralità ma anche la capacità di emettere giudizi corretti. Quando nel corso della lettura dei tarocchi esce la Giustizia, significa che la persona per cui si sta facendo la lettura sarà in grado di giudicare correttamente e farà la scelta giusta.

Se hai scelto questa come carta che più ti rappresenta significa che sei una persona molto rigida. Per te non esistono vie di mezzo: vedi le cose bianche o nere e non tolleri i compromessi.

Anche nelle relazioni interpersonali dai sempre l’impressione di giudicare sempre le persone che hai di fronte, che siano amici o nemici. In realtà spesso lo fai per dare un consiglio costruttivo, ma puoi essere percepita come una persona dura e senza cuore.

Purtroppo questo aspetto del tuo carattere influisce negativamente anche sulle tue relazioni d’amore. A volte il tuo partner ti vede come una maestra, una madre o addirittura un giudice. Una persona timida potrebbe arrivare a essere intimorita da te al punto da nasconderti ciò che pensa o ciò che fa perché ha paura di non essere all’altezza dei tuoi standard.

Prova a essere un po’ meno rigida e un po’ più comprensiva: la qualità delle tue relazioni d’amore (e non solo) ne gioveranno sicuramente.

