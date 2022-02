Baccalà in spezzatino: tre ingredienti per un secondo piatto completo

Tranci di baccalà in filetti, patate e cipolle: bastano tre ingredienti semplici per preparare uno spezzatino delicato ma intenso

A tutti quelli che vedono il baccalà come piatto buono per le feste, potete rispondere così. Non con le parole ma con un secondo piatto delicato, ricco e facile: è il baccalà in spezzatino, arricchito con patate e cipolle.

Una ricetta poco calorica, adatta anche ai bambini, da preparare sia con il pesce fresco che con quello surgelato in tranci. Tutto pronto in meno di un’ora e con poco lavoro manuale da fare.

Baccalà in spezzatino, può essere anche più ricco

Se volete arricchire questo baccalà in spezzatino, aggiungete 15-20 olive nere tipo Gaeta e una manciata di capperi dopo aver mezzo il pesce in teglia. A quel punto però ricordatevi di non salare più.

Ingredienti:

800 g di baccalà già ammollato

5 patate

200 ml di acqua

4 cipolle bianche

1 ciuffetto di prezzemolo

1 pizzico di origano

5 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Lavate bene le patate, sbucciatele e tagliatele a fettine spese poco meno di 1 centimetro. Poi prendete una teglia, ungetela alla base e piazzate sul fondo le fettine di patata che faranno da letto per il baccalà. Salatele leggermente, senza esagerare perché il baccalà è già molto saporito e poi preparate il resto.

Sbucciate le cipolle e tagliatele a fettine sottili. Poi versate la metà nella teglia sopra le patate, distribuendo sopra un po’ di prezzemolo tritato e un pizzico di origano fresco o secco. Quindi insaporite con una generosa macinata di pepe fresco.

Passare i filetti di baccalà sotto l’acqua, asciugateli con un canovaccio pulito ed eliminate eventuali lische. Basterà usare una pinza da cucina dopo aver passato la mano sui pezzi di baccalà. Adagiate i filetti di pesce nella teglia, aggiungendo l’altra metà delle cipolle. Infine ancora una macinata di pepe e un altro po’ di pizzico di sale, poi l’olio extravergine e l’acqua.

Infilate la teglia in forno statico preriscaldato a 180° per circa 35 minuti e se durante la cottura vi accorgete che il pesce sta diventando troppo secco, aggiungete ancora un bicchierino o due di acqua. Poi coprite la teglia con un foglio di alluminio per far rimanere il baccalà morbido.

Sfornate e lasciate passare almeno 10 minuti prima di portare in tavola. Il baccalà in spezzatino è buono caldo ma anche tiepido.