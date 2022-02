Questi segni zodiacali hanno il terrore di invecchiare: non scherzarci sopra!

Oggi scopriamo una classifica dell’oroscopo decisamente particolare: quella dei segni zodiacali che hanno paura di invecchiare! Ci sarai anche tu?

Ci sono persone, lo sappiamo bene, che non possono fare a meno di seguire una rigorosissima routine di skin care.

Iniziano quasi due ore prima di uscire, idratando, levigando, pulendo e rafforzando. Ma, d’altronde, non parliamo solo di bellezza del viso!

Ci sono persone che bevono solo acqua, dormono dodici ore a notte, fanno attività fisica con la precisione di un orologio svizzero e cercano in tutte le maniere di prevenire l’arrivo delle rughe.

No, non parliamo solo di persone estremamente sane: parliamo di tutte quelle persone che hanno paura di invecchiare!

I segni zodiacali che hanno paura di invecchiare: non è ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo?

A tutti capita, prima o poi, di dover pensare alla propria età: potrebbe essere durante un compleanno particolarmente infelice (mentre tutti ti cantano Tanti auguri e tu non sai proprio da che parte guardare) oppure la prima volta che dici “Oplà” alzandoti dal divano.

La domanda arriva, sconvolgente, ed è in grado di farti mettere in dubbio tutta la tua vita:

“Starò invecchiando?”.

Poco importa che tu te lo chieda tutti i giorni, faccia finta di non chiedertelo mai oppure faccia di tutto per non pensarci.

Capita a tutti (ma veramente a tutti) di invecchiare ma solo questi segni zodiacali hanno il terrore di compiere gli altri!

Abbiamo chiesto a stelle e pianeti di spiegarci quali sono i segni zodiacali che hanno paura di invecchiare: non scherzare mai con loro a questo riguardo!

Gemelli: quinto posto

C’è un motivo se i nati sotto il segno dei Gemelli corrono, corrono (e ancora corrono) senza fermarsi mai.

Hanno paura che se si fermassero anche solo per un attimo, tutti i loro anni ed i loro problemi finirebbero per cascargli addosso: allora sì che sarebbero guai!

Ai Gemelli non piace proprio pensare al tempo che passa: a forza di cercare di essere sempre giovanili, quindi, più crescono e più capita di impuntarsi nel fare cose che… vorrebbero non fare più!

Invece di stare a casa a leggere un libro, quindi, potrete incontrare i Gemelli in discoteca. Scontrosi, esagitati, decisamente fuori posto: non ammetteranno mai, però, di essere invecchiati!

Sagittario: quarto posto

Il Sagittario è uno di quei segni zodiacali che non ha nessuna intenzione di ammettere di essere invecchiato… anzi!

Al Sagittario piace pensare di essere un eterno bambino ed anche, di conseguenza, di potersi comportare come… un eterno bambino!

Non è un caso, infatti, che i nati sotto questo segno zodiacale siano tra le persone più infantili (in senso sia positivo che negativo) di tutto lo zodiaco.

Al Sagittario piace pensare di poter rimanere in eterno piccolo: l’idea di invecchiare gli mette non solo paura ma anche molta, moltissima, ansia!

Vergine: terzo posto

Anche ai nati sotto il segno della Vergine non piace proprio per niente l’idea di invecchiare, anzi!

Il loro terrore dell’età adulta può essere legato al fatto che i nati sotto il segno della Vergine sono generalmente persone che hanno paura del “brutto” o del “malato“.

Due aggettivi che la Vergine attribuisce all’età anziana! I nati sotto il segno della Vergine vedono veramente con orrore l’invecchiamento, non capendo che basta affrontare il passaggio con un minimo di grazia per ribaltare la situazione.

Non chiedete mai alla Vergine quanti anni fa e non sottolineate mai che sono decisamente “anziani”: se la prenderanno a morte con voi!

Leone: secondo posto

L’idea di dover invecchiare non è assolutamente contemplata dai Leone ed è questa la ragione per cui li posizioniamo così in alto nella classifica di oggi!

I Leone sono persone assolutamente incapaci di accettare che il tempo passa anche e soprattutto per loro: che orrore!

Qualsiasi tipo di intervento estetico, da quelli chirurgici alla semplice scelta di vestiti o del taglio di capelli, sono fondamentali per i Leone.

Non vogliono assolutamente vedersi o sentirsi invecchiati: non provate a scherzare con loro su questo argomento, pena una terribile occhiataccia!

I Leone sono tra i primi posti della classifica dei segni zodiacali che hanno paura di invecchiare perché questa è l’unica paura che riesce veramente a far tremare loro le ginocchia. Non dite mai ad un Leone: “Quante candeline sulla torta quest’anno!”. Se lo legheranno al dito e non vi parleranno praticamente mai più!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che hanno paura di invecchiare

Eterni Peter Pan, giovani dentro ma soprattutto fuori, i primi della lista quando si tratta di fare festa e divertirsi: non c’è da stupirsi che la Bilancia sia al primo posto della nostra classifica di oggi!

I nati sotto il segno della Bilancia, infatti, hanno un vero e proprio sacro terrore dell’invecchiamento.

Ecco perché hanno amici di molti anni più giovani e frequentano persone che li “svecchiano”.

Alla Bilancia fa veramente paura pensare di invecchiare: non apprezzano sia gli effetti che l’età ha sul fisico, sia il fatto di non sentirsi più “parte del discorso“.

Generalmente questo loro terrore li rende un pochino più entusiasti ed energici degli altri: le Bilancia sono persone veramente molto impulsive e che possono fare scelte che sembrano sempre estreme.

In realtà tentano di sentirsi ancora giovani, senza smettere mai!

