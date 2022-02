Pasta frolla montata: ecco i trucchi per renderla perfetta

Scopri come ottenere una pasta frolla montata perfetta grazie ad alcuni semplici trucchi. Da oggi i tuoi pasticcini saranno più buoni che mai!



Chi ama i biscotti avrà sicuramente avuto modo di provare almeno una volta i famosi pasticcini da tè. Si tratta di biscotti a base di pasta frolla montata e che, a differenza dei normali frollini, hanno la prerogativa di sciogliersi quasi in bocca. Un vero piacere per il palato che ben si sposa con l’accompagnamento di bevande calde.

Ovviamente, trattandosi di prodotti di alta pasticceria, realizzarli può sembrare più complesso rispetto alle solite torte o ai biscotti che si realizzano ogni settimana. Eppure, la verità è che basta mettere a punto alcuni semplici trucchi per poter contare su una frolla montata semplicemente deliziosa.

Frolla montata perfetta: i trucchi per ottenere pasticcini buonissimi

Dedicarsi alla pasticceria è una forma d’arte a cui si mescolano però precisione, disciplina e tanta voglia di mettersi in gioco. Ogni singola preparazione necessita infatti della giusta concentrazione e di un’osservazione attenta precisa a regole e dosi.

Anche un solo errore può infatti portare a non saper più come riprendere ciò che si stava preparando con tanta cura. E ciò può ovviamente portare ad un risultato finale poco soddisfacente. Per fortuna, in pasticceria così come in cucina, ci sono dei trucchi che una volta appresi e messi in pratica possono fare la differenza. Trucchi che ti aiuteranno a capire come muoverti di volta in volta. Ecco quindi quali sono quelli che ti cambieranno la vita.

Dosare tutti gli ingredienti. Come già accennato, la pasticceria non ammette errori e ciò vale sopratutto per i pasticcini. Per ottenere un’ottima pasta frolla montata è quindi indispensabile pesare ogni singolo ingrediente. Anche le uova andranno quindi poste sulla bilancia e non inserite basandosi sul numero. In questi casi, infatti, qualche grammo in più o in meno può cambiare del tutto la struttura dell’impasto.

Ottenere un burro a pomata. Il burro che viene impiegato in questa preparazione deve essere, come si dice nel gergo da pasticcere, a pomata. Questo significa che andrà sciolto e poi fatto raffreddare e che dovrà risultare morbidissimo. Dopotutto stiamo parlando di una frolla che darà vita a dei pasticcini golosi proprio perché burrosi. Concentrarsi sulla qualità e la preparazione del burro è quindi indispensabile.

L’impasto deve essere sodo. Al contrario del burro, l’impasto finale (ovvero la frolla) dovrà risultare più sodo che mai. Senza esagerare si può dire che questo dovrà essere quasi duro. Tanto da rendere la vita difficile mentre gli si da forma. Questo passaggio, può apparire ostico ma è anche fondamentale per poter contare su un prodotto perfetto ed in grado di conquistare tutti.

Far riposare i pasticcini in frigo. Sempre parlando della nostra frolla, o ancor meglio dei pasticcini, è molto importante il riposo in frigo. Se i biscottini realizzati non si raffreddano a sufficienza (durante la lavorazione si scaldano a causa del contatto con le mani), finiranno con l’appiattirsi in forno portando a dei pasticcini poco gradevoli da vedere e con una consistenza ed un sapore più pesanti di quelli che ci si aspetterebbe da una frolla montata.

Infornare in forno caldissimo. Un ultimo accorgimento molto importante (e che vale per la maggior parte dei dolci) è quello della temperatura del forno. Quest’ultimo, infatti, dovrà essere caldissimo. In sostanza, i pasticicni freddi da frigo dovranno scontrarsi con il calore rovente del forno. Questo shock termico farà la differenza e porterà ad ottenere i nostri pasticcini che saranno morbidi, friabili, gonfi al punto giusto e sopratutto in grado di sciogliersi in bocca.

Questi semplici trucchi, se messi in pratica nel modo giusto e senza lasciare nulla al caso, possono fare la vera differenza portando ad una pasta frolla montata perfetta e adatta a dar vita ai pasticcini più buoni che tu abbia già mangiato. I pasticcini che, sia semplici che al cioccolato o con marmellata amerai offrire ad amici e parenti e che, più in generale, ti piacerà condividere con le persone che ami. Il tutto per un’esperienza di gusto davvero irripetibile e che varrà ogni singolo sforzo.