I killer dell’amore per lui e lei, ecco cosa odiano davvero uomini e donne

Oggi ti riveliamo cosa odiano di più le donne negli uomini e cosa proprio non sopportano gli uomini delle donne. Sei pronto a stupirti?

Oggi si festeggia la festa degli innamorati e molte coppie celebrano questo evento. Regali e dolcezza a non finire, ma per far durare davvero un rapporto non bisogna dedicare amore ed attenzioni al partner solo in questo giorno, ma tutto l’anno. Amare significa comunicare, cercare di comprendere, abbracciare l’altro e sostenerlo.

Dovremmo guardare il partner con gli occhi dell’amore non solo a San Valentino perchè ci ha fatto una sorpresa o perchè ci ha scritto un biglietto commovente. Per aiutarti a far durare a lungo una relazione oggi vogliamo farti un regalo. Ti raccontiamo quali sono i killer dell’amore per lui e lei. I nemici che uccidono passione amore e desiderio sono stati appurati scientificamente. Prova ad evitare ciò che un uomo proprio non sopporta in una donna e viceversa e vedrai la tua relazione andare in discesa.

Quali sono i veri killer di una relazione?

Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Personality and Social Psychology Bulletin ha determinato quali sono i fattori che uccidono l’amore nel tempo. Sembrerebbe che uomini e donne abbiano in comune la non sopportazione di qualcosa che riguarda il sesso opposto e che li spinge nel tempo a chiudere la relazione.

Questi killer sarebbero il contrario di ciò che uomini e donne ammirano, apprezzano nell’altro e ciò che invece di attrarli li respinge.

Di cosa pensi che stiamo parlando? Pensi a caratteristiche fisiche oppure ad altro? Se vogliamo che l’altro ci supporti e sopporti nel tempo e ci ami ogni giorno di più dovremmo tenere presente le conclusioni di questo studio.

Ciò che le donne disprezzano maggiormente negli uomini è stato messo in classifica:

La distanza geografica può essere insormontabile oppure può essere una questione di pigrizia o di scarsa igiene. Ai primi tre posti troviamo:

pigrizia per il 72%

trasandatezza per il 71%

essere troppo esigenti per il 69%

Gli uomini invece non tollerano nelle donne:

mancanza di umorismo

poca passionalità e conseguente rapporti sessuali non piccanti

mancanza di fiducia in se stessi.

LEGGI ANCHE -> Routine nella coppia? E se avesse dei risvolti positivi? Eccone alcuni

Concordi con questa classifica? Nel giorno dedicato agli innamorati tra i vostri buoni propositi d’amore ricordate di lavorare per combattere il più possibile i killer dell’amore.