I bracciali che vorremmo ricevere in regalo a San Valentino per tutte le tasche

C’è chi evita di festeggiare San Valentino in quanto data consumistica e commerciale, indotta da sistema (anche si in realtà si tratta di una festa cristiana istituita nel 496 d. C.) e chi non vede l’ora. Se siete tra queste ultime allora ecco alcune idee sui bracciali più cool da ricevere questa sera.

Si può desiderare un Love di Cartier – dove la base di prezzo è di qualche migliaia di euro – o puntare direttamente su un Tennis ma bisogna avere i piedi per terra e tener presente della disponibilità dell’altra persona e del punto in cui si trova il vostro rapporto. Sognare però è gratis e mixare la realtà con la fantasia non costa alcunché. Vediamo alcune idee accessibili da portare al polso come segno d’amore.

Regali per San Valentino: punta su un bracciale, meno impegnativo di un anello e più significativo di un paio di scarpe

Il bracciale Epoque di Damiani in oro bianco con diamanti è rigido e sottile e decorato da una croce preziosa. Costa 3290 euro e, inutile dire che starà bene con tutto.

Se però lo stile fosse troppo serio allora puntare tutto sul colore con Hermès può essere una buona idea. Il bracciale clic H arancio costa 575 euro ed ha il logo placcato oro con il resto in sottile smalto disponibile in ben trentadue varianti di colore.

Su My Theresa c’è il bracciale firmato Tilly Sveaas con design massiccio in bronzo bagnato in argento sterling. Dall’allure decisa vista la catena grossa, rientra perfettamente nelle tendenze delle ultime due stagioni. Il prezzo è di 215 euro.

Saint Laurent propone un bracciale con monogram (195 euro) in tre varianti: oro giallo, rosa e bianco. çe iniziali intrecciate lo rendono inconfondibile tra mille mentre la semplicità del design lo rende adatto per le più giovani.

L’alternativa con cristalli e placcatura color oro rosa è di Swarovski e fa parte della collezione tennis deluxe. Si trova a 155 euro sul sito ufficiale.

LEGGI ANCHE-> I look migliori dello street style alla settimana dell’Haute Couture di Parigi (chedonna.it)

Se il vostro fidanzato è lontano, se siete sole per scelta o se vi siete lasciate da poco, ricordate che nell’America del Sud è una festa che si trascorre con gli amici e le amiche del cuore e non solo con il ragazzo. L’importante è essere serene, il resto arriverà al momento giusto.

Silvia Zanchi