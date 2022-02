Il tuo ex appartiene a questi segni? Allora ti contatterà in giornata

Gli astri ci rivelano quali sono i segni che non sopportano la separazione e che ti contatteranno in giornata con la scusa di San Valentino.

La separazione è dura per tutti ma per questi segni lo è in modo particolare. Questi segni cercheranno sempre di recuperare la situazione e coglieranno ogni occasione che gli si presenti per farlo e San Valentino è un’occasione davvero ghiotta, quindi aspettati di essere contattato in giornata.

Se il tuo ex fa parte di questi segni farà tutto il possibile per tornare da te e la festa degli innamorati lo metterà in condizione di non riuscire a desistere dalla tentazione di tentare un’ennesima riconciliazione.

Ecco i segni zodiacali degli ex che torneranno all’attacco stasera

Ogni segno zodiacale possiede caratteristiche contraddistinte. Secondo gli astri alcuni segni sarebbero molto legati al partner e per loro l’idea di una separazione è esasperante. Anche se sono ormai degli EX non si arrendono e restano in attesa dell’occasione giusta per tornare ad agire. Se il tuo ex fa parte di questi segni entro stasera stai certa che si farà sentire.

Cancro

Quando il Cancro chiude una storia d’amore anche se sa che si è trattato di una decisione inevitabile, non può evitare di sentirsi frustrato e depresso. Il suo calvario è un fardello troppo grande da sopportare tanto che inizia a credere che la soluzione migliore sia tornare dall’ex e ricostruire ciò che è stato distrutto. Sicuramente giocherà la carta di San Valentino per convincerti a riprovare in nome dell’amore.

Vergine

La Vergine è un altro segno che fa fatica a superare l’idea di una rottura, ed è difficile per lui accettare l’idea di separarsi. Prova un grande dolore quando una storia d’amore finisce e si sente in difficoltà al pensiero di dover fare un grande cambiamento. All’avvicinarsi della festa degli innamorati il pensiero della perdita diventa più devastante e non riuscirà a tenerlo a bada a lungo.

Scorpione

Lo Scorpione innamorato che ha subito una rottura soffre la mancanza della sua relazione e anche lui a San Valentino coglierà l’occasione per tentare di tornare di nuovo con te. E lo farà ancora ed ancora perché è estremamente caparbio.

Capricorno

Il Capricorno sembra superare una rottura sentimentale ma in realtà cova dentro parecchio dolore. Col passare del tempo si rende conto di non riuscire o meglio di non volere altre relazioni e si renderà conto di aver perso l’unica cosa che lo rendeva felice davvero. Giunto a questa conclusione aspetterà il momento giusto per chiedere una seconda possibilità alla sua amata. Si scuserà a lungo e sarà molto convincente perché si sentirà davvero illuminato.