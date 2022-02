Anticipazioni Beautiful: confessione choc di Thomas

Anticipazioni Beautiful della settimana. Tutto quello che accadrà dal 14 al 19 febbraio 2022. Scopriamolo insieme

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni della settimana. Thomas dichiarerà il suo amore per Hope e sarà fuori pericolo dal male grazie all’arrivo tempestivo di Hope e Finn.

Beautiful anticipazioni della settimana: la situazione di salute di Thomas e l’arrivo di Finn

Secondo le nuove anticipazioni settimanali della nostra soap opera preferita, Thomas Forrester il figlio di Ridge sarà fuori pericolo dopo aver pensato al peggio. Ricoverato in ospedale il giovane Forrester si farà prendere dal flusso dei ricordi.

Nelle nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana, succederanno tantissime cose ma una più di tutte catalizzerà la nostra attenzione. Si tratta della storyline di Thomas.

Il giovane Forrester infatti, dopo essere stato ricoverato in ospedale per un edema celebrare confessa a suo padre di continuare ad amare Hope. Il giovane è fuori pericolo grazie all’azione tempestiva di Hope e Finn e nel contempo in ospedale, Ridge, Steffy e Hope si confrontano su quanto è accaduto.

In particolare avrà un ruolo importante il controverso triangolo che ha visto come protagonisti Steffy, Liam e Hope. Il giovane Spencer convinto che la moglie lo avesse tradito con Thomas si è fiondato tra le braccia della ex moglie Steffy, consumando una notte di amore e passione.

Raccolti tutti in ospedale per la situazione di salute di Thomas, Steffy supplica Liam di non dire nulla a Hope della notte che hanno passato insieme per non distruggere l’equilibrio di tante persone a loro care.

Ma per Liam la pressione è tanta. Il giovane infatti non riesce a reggere la situazione e mentire alla sua amata. I sensi di colpa di Liam emergeranno soprattutto quando parlerà chiaramente face to face con Hope.

In quella occasione la giovane Logan si stava complimentando con Liam per il suo comportamento nei confronti di Thomas. Ma Liam si sente visibilmente in preda al senso di colpa per essere stato con Steffy. Anche quest’ultima e Finn parlano della situazione di salute del fratello Thomas e Steffy sembra in difficoltà per il tradimento che tiene segreto.

Ridge si sfoga con Brooke ed esprime il dolore e la paura di perdere suo figlio. Hope ringrazia Liam per esserle stato accanto quando ha temuto per la vita di Thomas e sa che anche lui è contento che sia fuori pericolo.