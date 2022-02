Test: scegli un cuore e scopri i tuoi veri sentimenti prima di San Valentino

Quali sentimenti provi realmente per il partner? Sei davvero sicura di amarlo e che sia lui la persona ideale da avere al tuo fianco?

San Valentino si avvicina e molte coppie si stanno organizzando per celebrare la festa degli innamorati. L’amore subisce varie fasi, alcune infinitamente romantiche e passionali altre meno infuocate. In prossimità di questa festa così romantica scopri quali sono i tuoi sentimenti profondi per il partner.

Quale di questi cuori ti piace di più? La risposta a questa domanda rivela molte cose sui tuoi sentimenti che provi in questo momento. implicazioni legate alla tua passione e personalità. Quindi, voglio dire, guardalo in questo test e scegli ciò che fa per te e scopri la verità sui tuoi sentimenti ed emozioni prima del giorno dell’amore.

Test: scegli un cuore e scopri cosa provi per il partner prima di San Valentino

1 Cuore fatto con le mani

Se hai particolarmente apprezzato il cuore realizzato con le mani significa che sei una persona sensibile ed empatica. Ti affezioni in modo particolare alle persone e sei molto attenta ai loro bisogni. Sei pronta a fare sacrifici pur di vedere felice chi ami perché dalla loro felicità dipende la tua. Anche verso il partner sei disponibile e ti dai molo da fare per costruire con lui un rapporto importante ma in questo momento senti di non essere ricambiata come vorresti e senti che tu stai facendo molto più di quanto faccia lui e questo ti rende nervosa. Dovreste chiarire la vostra posizione e i vostri sentimenti prima di arrivare ad un punto di rottura.

2 Cuore con ingranaggi

Se hai scelto il cuore degli ingranaggi significa che sei una persona che vive intensamente i suoi rapporti. Sei passionale e molto romantica. Il cuore e l’amore è il motore della tua vita, senza l’amore e senza qualcuno con il quale condividere questo sentimento non ti senti appagato. In questo momento forse ti ostini a tenere al tuo fianco una persona che potrebbe non essere ciò che cerchi, cogli l’occasione questo San Valentino per fare chiarezza sui tuoi veri sentimenti, per te stessa e per lui.

3 Cuore dolce

Hai scelto il cuore dolce? Probabilmente in questo momento ti manca un pò di dolcezza a livello sentimentale. Sembra che la passione degli anni scorsi si sia affievolita e stai per avere un crollo emotivo. In questi giorni non riesci a pensare ad altro, ti chiedi che motivo hai di festeggiare il San Valentino nel momento in cui non ricevi l’amore e le attenzioni che dovresti ricevere da un partner. La tua autostima inizia a risentirne, pensi che la colpa sia tua e che non meriti di essere felice. Dovresti pensare solo a te stessa ora e a cosa fare per renderti felice. Affronta i tuoi sentimenti e se le cose non vanno non disperare, il treno continua la sua corsa e si fermerà in altre stazioni. Preoccupati solo di ricaricare il tuo cuore e rafforzare la tua fragilità. Rivedi i tuoi errori presenti e passati, pensa a cosa vuoi davvero e goditi la tua serenità.

4 Cuore di lana

Ti attrae maggiormente il cuore di lana? Questo cuore è caldo e soffice ed indica che in questo momento sei in totale sintonia con te stessa e con i sentimenti che provi per il partner. La lana è rassicurante, ripara dal freddo, ti fa sentire protetto. In questo momento è così che ti senti nel tuo rapporto, sai cosa vuoi e sai che il partner è in grado di soddisfare i tuoi desideri. E’ un momento roseo e florido per il vostro rapporto e siete molto positivi. Se continua così siete pronti per fare grandi progetti.

4 cuori rossi con il pugno della porta

Il tuo cuore è pieno di sentimenti, ma non osi mostrarli. Sei un silenzioso ammiratore. Ciò potrebbe essere dovuto alla tua mancanza di completa fiducia in come ti senti. Pertanto, è necessario interrogarsi su questo per fare una scelta migliore e interagire con l’ambiente circostante, in particolare con le persone che cercano di avvicinarsi a te. Il tuo silenzio può portarti ad allontanarti dall’amore e a non vivere la vera esperienza emotiva. Quindi, non trascurare mai questo aspetto della tua vita e apri la porta alla persona giusta.

5 cuori d’oro

Ti piace vivere l’esperienza emotiva da zero. Per te è una materia che ha bisogno di qualcuno che la alimenti e la aiuti a crescere. Quindi, non dimentichi nessun bel momento che hai vissuto in questa cornice. Inoltre, i tuoi sentimenti sono sempre presenti e danno molto divertimento alla tua personalità e ti portano a una costante sensazione di ottimismo. Ma non devi sempre mantenere l’impulso senza pensare alle cose. Ciò potrebbe farti commettere un errore.