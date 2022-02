C’è una battaglia nel tuo cuore: questo test ci svela di cosa si tratta

Il test della battaglia nel cuore ci svelerà che cosa ti sta veramente dividendo a metà: credi di essere pronta per scoprirlo?

C’è un vecchio detto che ti dice di essere sempre gentile con chi incontri perché non sai mai che tipo di battaglia sta affrontando.

Quando ci ragioni su a fondo, effettivamente, ti sembra che queste non siano solo delle parole vuote: effettivamente è difficile sapere che cosa passano gli altri!

Allo stesso tempo, tante volte, ci sono persone che si comportano male con te o che sono rudi e maleducate… senza sapere che cosa passa dentro di te.

Con il nostro test della personalità di oggi abbiamo pensato di cercare di scoprire qual è la battaglia che agita il tuo cuore in questo momento. Credi di essere pronta?

Test della battaglia nel cuore: dicci cosa vedi nell’immagine e scopri cosa agita il tuo cuore

Tutti abbiamo dei problemi, questo è indubbio.

Anche chi fa una vita estremamente scintillante (anzi, soprattutto loro), spesso nasconde problematiche o preoccupazioni decisamente importanti.

Non ci è dato sapere quali siano i problemi che agitano gli altri ma, di certo, possiamo sempre scegliere di comportarci con educazione e rispetto per evitare di mettere un ulteriore carico su chi sta male.

Visto che, però, non esistono solo gli altri, oggi abbiamo pensato di chiedere anche a te come stavi.

Per farlo, quindi, abbiamo escogitato il test della battaglia nel cuore: vogliamo sapere che cosa ti agita o che cosa ti tiene sveglio la notte.

Per farlo, dovrai solo guardare il quadro qui sopra (ad opera del famosissimo pittore surrealista Rafał Olbiński). Che cosa vedi nel disegno?

La tua risposta ci svelerà qual è la battaglia che agita il tuo cuore: sei pronta a vederla nero su bianco?

una donna di spalle: il test della battaglia nel cuore ci dice che la vera protagonista del tuo conflitto… sei proprio tu!

Se hai visto prima una donna di spalle, infatti, stai praticamente visualizzando… te stessa. Sei tu la tua antagonista!

La battaglia che anima il tuo cuore, in questo momento, è assolutamente personale: sei in disaccordo con qualcosa, qualcosa che hai scelto di fare proprio tu!

Forse si tratta di come stai vivendo in questo momento: fai troppo (o troppo poco), non fai sport, non bevi abbastanza acqua, non tratti adeguatamente le persone che ti stanno vicino. Ci sono milioni di possibilità, in realtà: potresti essere in conflitto con te stessa a causa del lavoro che fai o del luogo dove vivi.

Probabilmente, in questo momento, stai cercando di avere la meglio sulle contraddizioni che ti portano a “litigare” con te stessa. Prima ti renderai conto che sei solo tu ad avere il potere di sistemare questa situazione e meglio sarà… non solo per te ma anche per tutti!

due facce che si guardano l’un l’altra: hai visto due volti che si scrutano l’un l’altro, sul vestito della figura femminile al centro.

La forma dei visi, le pieghe dell’espressione create dalla tunica ti hanno attirato in maniera inconfondibile. Di certo, è utile notare anche che i due visi sono come “collegati” dalle stringhe di un corsetto.

Il test della battaglia nel cuore ci dice che, in realtà, il tuo problema è proprio legato agli altri!

Sei in conflitto con qualcosa che ti sta creando un problema. Forse ti stanno manipolando (per questo li hai visti subito alle tue spalle) o forse, semplicemente, stanno minimizzando i tuoi problemi.

Quello che è certo è che tu non hai fatto niente ma ti sei solo ritrovata a “combattere” contro un esterno. Che cosa sta succedendo nella tua vita?

Pensaci bene: c’è una persona che, anche se si “nasconde” alla tua vista, sta cercando di metterti i bastoni tra le ruote e neanche in maniera tanto sottile!

Prima ti renderai conto di chi è e prenderai provvedimenti a riguardo e prima ti sarà possibile tornare a fiorire di nuovo!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.