I segni più individualisti di tutto l’oroscopo: non è che sei uno di loro?

Io, io, io e ancora io: i segni zodiacali più individualisti di tutto l’oroscopo non pensano ad altro che a sé stessi. Meglio sapere chi sono, no?

A chi non è capitato di incontrare una persona talmente concentrata su di sé da non avere tempo, voglia e modo di rendersi conto degli altri?

Se non ti è mai successo, abbiamo veramente una cattiva notizia per te: potresti essere tu quella persona!

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti se conoscessero segni zodiacali particolarmente egoisti e concentrati solo su di sé.

Abbiamo stilato una classifica dei cinque segni zodiacali che proprio non hanno altro argomento di conversazione se non sé stessi: sei pronto a scoprire di chi si tratta?

I segni zodiacali più individualisti di tutto l’oroscopo: speriamo che nella classifica di oggi tu non ci sia

Quante volte parli di te stesso o dei tuoi casi in una giornata?

Ci sono persone che non possono veramente fare a meno di parlare di sé e di mettersi al primo posto anche e soprattutto nella vita degli altri!

Se non hai presente nessuno che si comporta in questa maniera, c’è un alto rischio che tu possa essere il soggetto in questione oggi.

Abbiamo chiesto a stelle e pianeti, infatti, di aiutarci a stilare una classifica dei segni zodiacali più individualisti di tutto l’oroscopo.

Che ne dici, pensi valga la pena sapere chi sono? Secondo noi assolutamente sì: meglio capire da subito, anche solo dal loro segno zodiacale, quali sono le persone che non faranno altro se non parlare di sé facendoti cascare le orecchie dalla noia.

Sei pronto a scoprire se ci sei o meno in questa classifica di oggi?

Scorpione: quinto posto

Cari Scorpione, ci dispiace dovervi dare questa notizia che, con ogni probabilità, sapevate già.

Siete uno dei segni zodiacali più individualisti dell’oroscopo ed avere a che fare con voi, molte volte, può essere veramente complicato!

Mettete al primo posto voi stessi sempre e comunque e, poi, il vostro lavoro, i vostri obiettivi ed i vostri sogni.

Solo dopo, molto alla lontana, gli Scorpione prevedono un minuscolo spazio per le persone a cui vogliono bene e di cui hanno stima. Ci dispiace, cari Scorpione, ma è così: va bene pensare a sé stessi ma essere così individualisti può portare a tanti problemi!

Gemelli: quarto posto

Se i Gemelli si trovano nella classifica di oggi dell’oroscopo è solo perché, spesso e volentieri, non si rendono neanche conto di quanto possono essere individualisti.

I Gemelli, infatti, sono persone spesso attaccate e criticate perché sono molto concentrate su sé stesse.

Il problema, con i Gemelli, è che i nati sotto questo segno fanno esattamente quello che vogliono, quando lo vogliono fare e senza preoccuparsi degli altri. Non si tratta certo del comportamento di una persona che pensa agli altri!

Sfortunatamente per i Gemelli, però, sembra quasi che non siano in grado di rendersi conto che così facendo feriscono gli altri. Individualisti sì, quindi, ma anche un poco sbadati!

Capricorno: terzo posto

Anche ai nati sotto il segno del Capricorno interessa, principalmente, una ed una sola persona: sé stessi!

Ai Capricorno, infatti, non interessa sapere come stanno gli altri o addirittura che cosa fanno o che cosa pensano: poco importa chi siano questi “altri”.

Uno dei problemi maggiori che hanno le persone che hanno nel loro cuore un Capricorno è proprio questo: cercare di far capire loro che non esistono solo il desideri e le necessità del Capricorno in questione!

Decisamente individualisti e poco portati verso gli altri: cari Capricorno, dovete veramente iniziare a rendervi conto del vostro atteggiamento!

Bilancia: secondo posto

Avete mai conosciuto una Bilancia? Se la risposta è sì allora avrete notato che, sotto tutti i suoi sorrisi e le sue domande, si nasconde una vera e propria individualista!

La Bilancia pensa spesso e volentieri solo a sé stessa e tutto quello che fa, qualsiasi cosa dalla più piccola alla più grande, è pensata per un risvolto personale!

Per quanto siano persone che, spesso, cercano di avere un rapporto paritario con gli altri, le Bilancia sono in realtà persone profondamente individualiste.

Che cosa è meglio per loro? Le Bilancia sanno sempre di che cosa si tratta e cercheranno, piano piano, di manipolarvi per farvi andare in quella direzione.

Fate attenzione con le Bilancia: sempre meglio tenere gli occhi aperti e le orecchie spalancate, perché, quando meno ve lo aspettate, possono rivelare la loro natura individualista e lasciarvi veramente a bocca aperta!

Ariete: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più individualisti dell’oroscopo

Ebbene sì, cari Ariete, vi abbiamo smascherato e, adesso, dovrete affrontare le conseguenze del trovarvi al primo posto della classifica di oggi.

Siete voi i segni zodiacali più individualisti di tutto l’oroscopo: non fate finta che sia una grande sorpresa!

Gli Ariete sono segni “famosi” per essere decisamente concentrati sempre e solo su loro stessi.

Vi possono fare storie infinite perché non gli chiamate abbastanza, salvo non chiamarvi poi neanche una volta da quando vi conoscono. Implorano in ginocchio per farvi uscire con loro e, appena accettate, invitano altre dieci persone e passano la serata insieme a loro.

Insomma, non dobbiamo farvi troppi esempi: gli Ariete ragionano sempre e solo tenendo a mente i loro obiettivi e non si preoccupano degli altri.

Come? Hanno ferito qualcuno? Agli Ariete poco importa: se volete rimanere nel loro giro dovete semplicemente accettare il loro individualismo sfrenato!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.