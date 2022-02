Ecco i segni zodiacali che hanno la testa dura e il cuore più tenero di tutti

Gli astri ci rivelano quali sono i segni zodiacali che nonostante la testa dura hanno un cuore di burro.

Ogni segno zodiacale ha caratteristiche uniche, alcuni sono molto affettuosi altri riservati e altri sono freddi in apparenza ma hanno un grandissimo cuore. Il modo in cui ogni segno zodiacale esprime i suoi sentimenti è diverso. Non farti ingannare dalla testa dura di questi segni, nel loro petto batte il cuore più tenero di tutti.

Il nostro modo i esternare i nostri sentimenti dipende in gran parte dalle nostre esperienze infantili. Spesso il modo in cui siamo cresciuti riflette il modo in cui ci comportiamo da adulti. Oltre a questo incide anche il tipo di cuore che si ha, e questo dipende dal carattere e dalla personalità innata.

Ecco i segni col cuore più tenero dello zodiaco

Questi segni sono estremamente teneri, sono affettuosi e sanno elargire amore e affetto senza riserve. Stare con questi segni è piacevole, rassicurante e romantico. Questi segni sanno andare oltre i nostri difetti e ci amano per come siamo. Con loro troverai un porto sicuro.

Cancro

Il Cancro è un segno che ha un forte attaccamento alla famiglia. Il suo cuore d’oro è molto noto. Per rendere felici i suoi cari è disposto a tutto. Il Cancro è tenero, amorevole e premuroso e in amore lo è ancora di più. Il suo partner è il suo tesoro più prezioso e non può trattenersi dal coccolarlo e elogiarlo. Il suo cuore è gentile, non è capace di provare rancore o malizia.

Leone

Il Leone è un segno eccentrico e ama pavoneggiarsi ma dietro quel forte egocentrismo batte ha un cuore tenero e amorevole e molto sensibile. Il Leone non mostra il suo grande amore a tutti, ma solo a coloro che saranno in grado di dargli amore e affetto. Prima di lasciarsi andare il Leone deve essere certo di essere ricambiato e deve riporre la sua fiducia negli altri.

Bilancia

La Bilancia è un segno molto romantico anche se non lo da a vedere. Si preoccupa sempre degli altri soprattutto fa in modo che a casa sua regni la tranquillità e l’armonia. La Bilancia ha bisogno di mantenere un equilibrio, anche in amore. Anche se non parla spesso di amore, esprime i suoi sentimenti attraverso gesti o doni.

Pesci

Il Pesci è un segno estremamente sensibile, ama l’amore, la tenerezza e ama provare sentimenti, sentire il cuore che pulsa e le farfalle nello stomaco. Lui sogna una relazione d’amore fiabesca per tutta la vita, una relazione dove non c’è spazio per problemi, incomprensioni. Questo segno ha bisogno creare una forte intimità nella relazione e per farlo comunica costantemente all’altro ciò che prova. Questo segno è sempre felice per gli altri, non prova gelosia ed è incapace di azioni cattive.

Le previsioni dello zodiaco sono frutto di interpretazioni di costellazioni. Non possiamo fornirvi dati scientifici per cui sentitevi liberi di credere o meno a queste interpretazioni.