Ad ogni età il suo profumo: scegli quello giusto evitando questi errori

Come scegliere il profumo più adatto in base all’età: consigli, astuzie ed errori da evitare per un acquisto consapevole ed azzeccatissimo! Scopri subito di più.

La bellezza è fatta di piccoli gesti e rituali lenti. Uno di questi è certamente il make up. Con il trucco giusto possiamo nascondere tutte le imperfezioni ed avere un incarnato più liscio e luminoso.

In ogni tipo di make up, sono protagonisti occhi e labbra. Con le tonalità più adatte di ombretti e rossetti possiamo valorizzare i lineamenti e sentirci più belle, sicure e seducenti. Oltre al make up, è fondamentale scegliere anche l’hair style che più ci dona. I capelli, infatti, sono simbolo per eccellenza di femminilità e sensualità.

Insomma è la somma che fa il totale! Trucco, capelli e manicure concorrono alla definizione del look perfetto, da differenziare a seconda delle occasioni. Ovviamente, non va trascurato l’outfit, che rispecchia lo stile e le personalità di ognuna.

Ma c’è anche un altro alleato prezioso di bellezza: è il profumo! Marilyn Monroe diceva: “Non ci sono donne a cui non piace il profumo, ci sono solo donne che non hanno ancora trovato il loro”.

Insomma, ad ogni età il suo profumo. Ti sveliamo tutti i segreti per individuare quello più adatto a te, evitando alcuni errori grossolani.

Profumo: come scegliere quello giusto in base all’età

Il profumo crea un’aura speciale che avvolge il corpo. Basta spruzzarne qualche goccia sulla pelle, per sentirci più belle e seducente. Quasi tutte abbiamo un “profumo del cuore” al quale siamo affezionate e che utilizziamo da anni. Ma siamo davvero sicure che sia davvero quello giusto?

Con la scelta dei profumi di errori se ne commettono tanti. Il primo, più comune, è quello di non pensare al fatto che, con il passare del tempo, la pelle cambia. Di conseguenza, una fragranza ideale per i vent’anni potrebbe non andare bene per una over 40.

Per le donne mature sono adatti i profumi freschi e sbarazzini? Proviamo a rispondere a questa e ad altre domande, per un acquisto consapevole e azzeccatissimo.

Partiamo dalle giovanissime. Le adolescenti difficilmente restano fedeli alla stessa fragranza. L’entusiasmo si unisce alla voglia di provare sempre nuovi profumi, prendendo spunto magari dai consigli delle social influencer.

Si tende anche a diversificare le occasioni: il profumo da palestra, da viaggio, da serata romantica e così via. Le adolescenti puntano su profumi agrumati o con mix dolci, ad esempio di vaniglia e frutta. In ogni caso, bisogna evitare di spruzzare troppo profumo sulla pelle, perché potrebbe seccarla.

A detta degli esperti, qualcosa cambia subito dopo i 30 anni. A questa età, le scelte dei profumi tendono a diventare definitive. La curiosità resta sempre, ma c’è meno voglia di sperimentare nuove fragranze. In compenso, però, c’è una maggiore propensione a provare qualche fragranza unisex, magari da condividere con il proprio partner.

Superati gli “anta” si cerca invece il profumo del cuore. Quello irrinunciabile che rispecchia stile e personalità. Le over 40 e 50 sono più esigenti nella selezione delle fragranze. Per questa fascia d’età, l’errore da non commettere è spruzzare un profumo troppo fresco. Gli esperti consigliano di puntare su essenze dolci e raffinate, basate magari su accordi fioriti. Sono gettonatissime anche quelle con muschi e tè verde!

Superati i 50 anni, invece, il suggerimento è di preferire fragranze floreali, simbolo di femminilità. A questa età, le donne sono attratte da profumi più elaborati, vibranti, magari a base di fiori rari. L’esigenza è di individuare un profumo piacevole, sobrio e che abbia scie profonde e durature.

La scelta della fragranza giuste è un rituale lento, fatto di piacevoli esperienze olfattive. Il profumo deve rispecchiare la personalità di chi lo indossa. Non sono assolutamente ammessi scivoloni di stile.