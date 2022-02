By

È stata una delle professoresse più amate dell’Eredità, nota per la sua bellezza mozzafiato e il suo sorriso disarmante. Ecco com’è oggi.

A 10 anni dal suo addio a L’eredità, una ex professoressa del programma ha fatto un inaspettato ritorno sulle reti Rai. Ecco com’è diventata.

Stiamo parlando della splendida Roberta Morise, showgirl e conduttrice televisiva di grande talento e presenza scenica.

Roberta ha fatto il suo esordio in TV partecipando a Miss Italia 2004, classificandosi al quinto posto. Nel 2004 ha fatto il suo ingresso in Rai, prendendo parte nel ruolo di corista alla trasmissione di Rai 1 I raccomandati, condotta da Carlo Conti.

L’abbiamo poi vista in Starflash e Assolutamente, programma con i quali ha prolungato la sua collaborazione con la Rai. È successivamente approdata a L’eredità, trasmissione a cui ha preso parte per tre anni consecutivi nel ruolo di valletta. In quegli anni ha intrapreso una relazione con il conduttore Carlo Conti, interrotta nel 2011.

È stata una professoressa de L’eredità: ecco com’è oggi

Dopo essersi allontanata da L’eredità, Roberta è diventata valletta de I migliori anni su Rai 1, rimanendo nel ruolo per tre anni consecutivi. Roberta si è anche cimentata nel ruolo di cantante, pubblicando nel 2011 il suo primo album discografico, È soltanto una favola.

Dal 5 al 10 febbraio 2018 ha condotto per la web tv della rivista Panorama il talk show L’Italia in vetrina – Viva Sanremo. Sempre nel 2018 ha condotto (per due anni) il celebre programma del mezzogiorno di Rai 2, I fatti vostri.

Ultimamente è tornata come valletta a L’eredità, un piacevole ritorno per lei. “Sono felice di affiancare Flavio Insinna in queste puntate de L’Eredità“, ha affermato la Morise.

“[L’eredità è] una trasmissione a cui sono molto legata perché ha rappresentato il mio vero debutto televisivo. Ho tanti ricordi di quegli anni meravigliosi e tornare in quella modalità mi fa respirare un’area nostalgica. È passato tanto tempo, la mia carriera è ricca di belle esperienze e spero di poterne avere altrettante in futuro”.